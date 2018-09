Inhalt Seite 1 — Der Männerversteher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Ausflug in diesem Wagen ist wie Biertrinken oder Fußballspielen – eine Unternehmung, für die man richtige Männer braucht. Es stehen bereit: Peter, 36, Regisseur. Träumt von einem Roller, von italienischer Lässigkeit, rumpelt in einem altersschwachen Peugeot 106 durch den Berliner Alltag. Mag Autos nicht wirklich. Torsten, 40, Designer. Still leidender Saab-Fahrer, zur Familienkutsche verurteilt. Also: Autofan. In wenig beachteten Nebenrollen: die schneeverwehte Hauptstadt, Brandenburgs frostknarrende Landschaften. Mitmenschen, die an der Ampel starren und gucken. Ein anderer Golf-Fahrer, der auf der Autobahn den Dicken macht. Der unbedingt wissen will, wer mehr unter der Haube hat. Aber davon später.

Männer schließen keine Freundschaft auf den ersten Blick. Halten erst mal Abstand, schnuppern. Kreisen das Unbekannte langsam ein. Da ist es. Schwarz, geduckt. Der neue Golf GTI. Das klassische Männerauto. Selbst in der fünften Generation noch eine Legende, nach 29 Jahren. Unauffällig, sieht man von der Frontpartie ab. Die rote Linie um den Kühler gab’s schon damals. Nicht: die geschlitzten Lichter – wie heruntergezogene Augenbrauen. Man hat das Gefühl, der Wagen knurrt einen an.

Peter nestelt an seiner Hornbrille. "Der Kühlergrill hat die Form von Bienenwaben. Schwarzes Plastik, sehr hässlich." Torsten geht um das Auto herum. "Hinten ist er zu breitarschig", sagt er. "Und von der Seite wirkt er charakterlos. Es gibt einfach keine schönen Autos mehr." – "Jemand müsste mal ein Auto als Designobjekt bauen", sage ich, "wie Apple sein i-book. Wahrscheinlich würde der Wagen aussehen wie der Golf aus den Siebzigern. Schlicht und eckig, mit kreisrunden Scheinwerfern. Er wäre außen und innen weiß. Jeder würde ihn haben wollen." Wir seufzen und steigen ein.

Drinnen ist alles schwarz, bis auf einen silberfarbenen Metallstreifen, der quer übers Cockpit läuft. Das Lenkrad dick und griffig, für Männerhände gemacht. In der Mittelkonsole ein Flaschenöffner. Ein Flaschenöffner!

"Also die Frage ist doch …", sagt Peter, während der Motor hochschnurrt, sich bereit macht mit einem grollenden erwartungsvollen Unterton, "…ob man überhaupt schnelle Autos braucht. Ob Geschwindigkeit nicht als Möglichkeit genügt. Als Fiktion, die gar nicht ausgelebt werden muss." – "Wie bei einem schnellen Rechner, dessen Kapazität meist schlummert", sagt Torsten. Er schließt sorgfältig den Sicherheitsgurt. Auf dem Tacho steht 300.

Das Gaspedal weckt ein Grummeln, dann wölfisches Heulen. Es klingt wie eine Warnung. Ein leichter Druck mit dem Fuß. Bruchteile von Sekunden vergehen, dann erst greift die Automatik – die Weicheier von Volkswagen haben den Test-GTI ohne Handschaltung geliefert, sie verraten ihr eigenes Produkt. Aber die Automatik nimmt dem Wagen nicht die Kraft. Sie setzt sie nur langsamer um: Er schießt los, als hätte er einen eigenen Willen. Als zwinge der Geist des GTI auch den noch so genügsamen Fahrer zur Raserei. Blicke fliegen uns nach. Die Scheibenbremsen retten uns, ohne aufzujaulen. Das Tier unter der Haube verstummt.

"Wow", sagt Torsten. "Nettes Sounddesign." – "Kommt das nicht aus dem Lautsprecher?", frotzelt Peter. "Bestätigt meine These: Mit dem GTI kauft man Sportwagengefühl. Nicht Tempo an sich."

Die Prenzlauer Allee ist verstopft. Auf der Autobahn sind erst mal nur 120 Stundenkilometer erlaubt. Der Golf reiht sich unauffällig in den müden Wochenendverkehr ein. Die Dörfer neben der Autobahn sehen aus, als würde man dort seelisch verhungern, wenn man sich nicht von seinen Träumen nährt. "Die sparen dort bestimmt alle auf einen GTI", sagt Torsten. "Damit sie im Sommer an der Eisdiele vorfahren können. Falls es eine Eisdiele gibt."

Die Geschwindigkeitsbeschränkung fällt. Ich schere aus, gebe Gas. Ein dumpfes Rumoren begleitet uns auf die Überholspur. Die anderen Autos werden langsamer, beginnen zu kriechen.