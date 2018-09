Inhalt Seite 1 — Der Wahnsinn zischelt und spuckt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Anfang an ist der Wahnsinn im Spiel. Es schwingt etwas Überspanntes in den nervösen Sechzehntelfiguren und waghalsig abstürzenden Oktaven mit, obwohl Orlando in seiner Auftrittsarie doch eigentlich nur seine Tapferkeit und die Macht der Liebe besingt. Später, in der großen Arie Sorge l'irato nembo, zieht bereits in der Orchestereinleitung mit fiebrigen Streicherfiguren ein Sturm auf. Der Versuch, den von der Liebe gebeutelten Freund Ruggiero zu beruhigen, läuft Orlando schon nach wenigen Tönen völlig aus dem Ruder, er mündet in exaltiertes Flüstern und Zischen (col sussurrar dell'onde). Schließlich ist es mit den Arien ganz vorbei: Orlando verliert den Verstand, geifert nur noch in Rezitativen und spuckt wirre (französische!) Silben. So spiegelt die Musik die seelischen Turbulenzen eines vor Eifersucht rasenden Helden. Und der Komponist Antonio Vivaldi zitiert das berühmte, damals allgemein bekannte follia-(Wahnsinns-)Thema herbei. Die Oper Orlando furioso, 1727 uraufgeführt, ist ein Werk der spektakulären Arien und fast gewaltsam zertrümmerten Rezitative.

Der Dirigent Jean-Christophe Spinosi, sein wie entfesselt aufspielendes Ensemble Matheus und ein fantastisches Solistenensemble führen Vivaldi als einen Ausdrucksmusiker vor, der auch vor harschen, fahlen, ja hässlichen Klängen nicht zurückschreckt. Vielleicht muss man live erlebt haben (etwa bei einer konzertanten Aufführung in Brüssel im vergangenen Oktober), wie der junge Franzose Spinosi es versteht, dem dreißigköpfigen Orchester den berechtigten Eindruck zu vermitteln, es sei der eigentliche Protagonist des Geschehens, und gleichzeitig körperlichen Kontakt zu seinen Sängern aufzunehmen, sie mit Blicken zu streicheln, ihnen zu schmeicheln, sie zu begeistern. Die atemberaubend agierende Marie-Nicole Lemieux lässt keinen Zweifel daran, dass sie Orlando nicht singt, sondern ist.

Gilt Antonio Vivaldi nicht als einer der einflussreichsten Instrumental-Komponisten des Barock? Paradoxerweise hat gerade der Erfolg weniger Vivaldi-Concerti der angemessenen Rezeption der Opern des Venezianers im Weg gestanden. Dabei ist der theatralische Gestus von Vivaldis Instrumentalmusik unüberhörbar, nicht nur in den Vier Jahreszeiten. Allein die Titel, mehr noch der musikalische Zuschnitt der beiden ersten Bände seiner Konzerte weisen in diese Richtung: 1711 erschien die Sammlung L'Estro armonico (harmonische Laune oder auch zügellose Eingebung), 1714 folgte La stravaganza. Damit gab sich Vivaldi ausdrücklich als Meister des Außergewöhnlichen, Unerhörten, eben Extravaganten zu erkennen. Und Jean-Christophe Spinosi überzeugt, dass Vivaldi als Opernkomponist einem Georg Friedrich Händel mindestens ebenbürtig ist. Mit seinen großartigen Aufnahmen des Orlando und der Oper La verità in cimento tritt er den Beweis dafür an. Für Vivaldi selbst war die Oper 30 Jahre lang der zentrale Impuls seines künstlerischen Schaffens. 1739 behauptete er in einem Brief, 94 Opern geschrieben zu haben. Auch wenn darin einige Pasticci enthalten sind, also jene Pasteten, die er zumindest teilweise aus Werken anderer Musiker zusammenbastelte, gehört er doch zu den produktivsten Opernkomponisten seiner Epoche. Mit dem spektakulären Fund von 21 Opernpartituren auf dem Dachboden eines Piemonteser Klosters im Jahr 1927 war nach fast zwei Jahrhunderten des gründlichen Vergessens ein substanzieller Teil seines theatralischen Schaffens wieder greifbar. Eine echte Renaissance jedoch kommt (nach den länger zurückliegenden Pioniertaten Claudio Scimones) erst jetzt in Gang, massiv vorangetrieben durch die imposante Vivaldi-Edition des französischen Labels naïve.

Die erweist sich als faszinierende Entdeckungsreise, auch wenn nicht alles so gut ist wie der jetzt erschienene Orlando furioso, der auch in einerr szenischen Version spannend geraten könnte. Spinosi wird 2007 eine Aufführung im Châtelet dirigieren. Die Oper L'Olimpiade leidet (obwohl von Rinaldo Alessandrini, seinem Concerto Italiano und exquisiten Solisten hinreißend realisiert) ein wenig unter dem mäßigen Libretto. Schablonenhaft wirken die Charaktere - freilich nicht mehr als in mancher Händel-Oper. Vivaldis musikalische Fantasie ließ sich von solchen Widrigkeiten ohnehin nicht beeinträchtigen. Er war selbst dann noch gut, wenn er, keineswegs immer aus der eigenen Feder stammende, Arien aus Zeitgründen oder mit Rücksicht auf Sänger hin und her schob, ein Vorgang, der im 18. Jahrhundert üblich war.

Bajazet, 1735 für Verona komponiert und von Fabio Biondi jetzt mit seiner Vivaldi-erfahrenen Truppe Europa Galante und Patrizia Ciofi, Vivica Genaux und David Daniels in den Hauptrollen erstmals aufgenommen, ist eine solche Pasticcio-Entdeckung. Vivaldi bekannte sich im Manuskript ausdrücklich dazu, auch musica di autori diversi verwendet zu haben. Zu ihnen gehörten Hasse und andere Köpfe der neapolitanischen Oper, die der venezianischen immer deutlicher den Rang ablief. Während Vivaldi dem herrschenden Geschmack hier also geschickt entgegenkam, vermied er es, sich der Star-Tyrannei der Kastraten auszusetzen, und verzichtete auf sie. Vielleicht wirkt Bajazet auch deshalb so geschlossen. Vivaldi beschränkte sich eben nicht darauf, seinem Publikum die üblichen, aberwitzig virtuosen Arien zu servieren. Die gibt es natürlich, aber auch wundervoll expressive Rezitative, die auf Monteverdi und damit die große Zeit des recitar cantando, des singenden Rezitierens zurückweisen. Italien dankte ihm solche Leistungen nicht. 1741 starb Vivaldi völlig verarmt in Wien. Als Opernkomponist war er trotz enormer Erfolge letztlich gescheitert, zumindest zu Lebzeiten.

