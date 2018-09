Macht Totsein die Menschen perfekt?", fragt Tilly ihre Großmutter, die unablässig von ihrem verstorbenen Mann schwärmt, von seiner Ehrlichkeit. Denn "darum geht es beim Zusammenleben, um Ehrlichkeit, Vertrauen…" Das Insistieren der Großmutter auf ihrer makellosen Ehe belastet jedoch nicht nur die Enkelin. Auch Judith, Tillys Mutter, hatte Mühe, im Schatten des früh verstorbenen, angeblich vollkommenen Vaters aufzuwachsen.

Virtuos variiert die englische Autorin Nicky Singer Motive und Irritationen: Warum ist die Puppe der 14jährigen Tilly so dilettantisch verarbeitet? Ist Tilly mit schuld am Tod ihrer Mutter? Nicky Singers Schwäche fürs Nähen oder für Puppen kommt, wie schon in ihrem ersten in Deutschland erschienenen Roman Norbert Nobody, auch hier eindrucksvoll und diesmal dramatischer zur Geltung. Die Spuren, die Singer legt, ergeben erst im letzten Drittel ihren überraschenden Sinn. Eine Puppe, genäht aus den Kleidern von Tillys Mutter, scheint mit dem Mädchen zu sprechen, mal aufmunternd, mal deprimierend, und treibt es beinahe in den Tod. Langsam wird sichtbar, welch Gespinst sich Tilly um ihre alkoholkranke Mutter gewoben und wie sie deren Selbstmord verdrängt hatte. Auf einem schmalen Grat bewegen sich Kinder von Alkoholikern und Mythomanen. Eindrücklicher lässt sich das schwerlich erzählen. Nicola Bardola