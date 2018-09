Eine Devotionalienkammer des Grals-Kosmos, gespickt mit Schwertern, Kreuzen, Lanzen. Mittendrin leuchtet, mal rot, mal blau, mal weiß, ein begehbarer Wagner-Kopf, der gleichzeitig Grotte, Gralsburg, Künstleratelier ist. An der Rampe ein bronzener Fruchtbarkeitsgott mit unzähligen Phalli, dazu grüßt von Schwarzweißfotos Klaus Kinski, der bekennende Erotomane. Parzival-Time nicht nur im Großen Haus der Berliner Staatsoper (siehe Seite 50), sondern auch in deren Magazin. Während bei Bernd Eichinger sieche Rittermannschaften aufmarschieren, gibt der Performancekünstler Jonathan Meese, live beschallt von Barenboims Wagner-Klängen, in heiliger Demut und nicht immer stiller Größe die Mutter Parzival. In seinem fünfstündigen Solo trägt Meese Banner, Kreuze, Weihrauchfässer hin und her, küsst das Buch der Bücher, kniet, schreit, schwitzt, flennt. Eine kalkulierte Provokation: Martialische Gesten und pathetischer Ton künden von antidemokratischer Sehnsucht nach dem Ausnahmezustand, nach Diktatur, Krieg, dem Rausch des Übermenschen. Doch der Cocktail aus Blut, Boden und göttlicher Erlösung ist zu schwer für unsere durchs Nadelöhr postmoderner Ironie gezogenen Gemüter. Nach einem furiosen ersten Teil repetiert Meese nur noch die immer gleichen Rituale zwischen Kreuzgang und Eucharistie. Die Subversion durch Affirmation erweist sich als ein Kinderspiel, überzogen von der Patina mühsam heimgeholter Legenden. Es bleibt die Droge der Musik. Und von Meese der sympathische Schalk in den Augen.