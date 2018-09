Der Ehering. Als Zeichen der Liebe und Treue erinnert er täglich an das einst geleistete Versprechen: Ich bin dein, du bist mein - gar bis aufs letzte Knöchelein! Jetzt können sich Braut und Bräutigam - der modernen Biotechnik sei Dank - den Partner selbst an den Finger stecken, beinern in Ringform gegossen. Ian Thompson, Bioingenieur am Londoner King's College, hat eine Methode entwickelt, mit der sich ein Ring aus Knochen züchten lässt. Man entnimmt nur ein paar Knochenzellen, die dann im Labor in einer passgerechten Matrix heranwachsen - fertig ist der Trauring für alle, die einander mehr als nur das Herz bieten wollen.

Nach dem Eheversprechen sollte das Liebespfand, wie der Volksmund weiß, nie mehr abgelegt werden: Wird der Ring kalt, kühlt die Liebe ab. Für den umgekehrten Fall - die Liebe ist noch heiß, aber die geliebte Hand erkaltet - weiß das Schweizer Unternehmen Algordanza Abhilfe. Es bietet seit kurzem an, die Asche des Verstorbenen zu einem blau leuchtenden Diamanten zu pressen.

Was läge nun näher als eine britisch-eidgenössische Firmenfusion für den unübertroffenen Witwenschmuck: Mit ihm kann man den Liebsten auch über den Tod hinaus stets bei sich tragen - sein Feuer, gefasst im eigenen Gebein.