Das Wesentliche, das sich zu diesem Tier sagen lässt, erzählt folgende, nur scheinbar artfremde Geschichte: Die Süddeutsche Zeitung bebilderte vor einigen Jahren den Nachruf auf James Stewart mit einem Bild aus dem Film Mein Freund Harvey, der von einem unsichtbaren, aber zwei Meter großen, weißen Hasen handelt. Man sah auf dem Foto Stewart, sonst nichts, und die wunderbare Bildzeile lautete: James Stewart (links). Redakteure regten sich auf, hauptsächlich Politikredakteure, auch Leser, was dieses (links) solle. Hase ist Prinzip, Hase ist Fantasie. Er hoppelt durch die Welt und setzt diese außer Kraft. Was denkt ein Hase? An Häsinnen, an Zwerge, an Essen. Menschen mag er nicht, vor allem solche, die Bildzeilen nicht verstehen. James Stewart sagt, es gebe zwei Möglichkeiten, durchs Leben zu gehen, entweder man ist besonders klug, oder man ist besonders freundlich, ich bin besonders freundlich. Auch das ist Hase.