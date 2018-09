An der Meadfurlong-Mittelschule im englischen Milton Keynes gehörten Polizeibeamte früher schon beinahe zum Personal. Der Grund: Die Schule schien Kriminalität magisch anzuziehen - in einem einzigen Kalenderjahr verzeichnete man 34 Fälle von Einbruch, Diebstahl und Vandalismus. Als die Stadtregierung in der Schule für umgerechnet 12 000 Euro ein ausgeklügeltes Kamera-Überwachungssystem installieren ließ, war das Ergbnis desaströs: Die Kameras waren wenig später auch gestohlen, berichtet die frühere Direktorin Pauline Irons.

Inzwischen können Lehrer, Eltern und Schüler wieder ruhig schlafen, die Polizei hat sich neuen Aufgaben zugewandt. Die Wende brachte der Einbau eines Sprinkler-Systems, kombiniert mit großen Warnzeichen an Fenstern und Türen: Wer hier einbricht, wird bestimmt gefasst. Seither zerstörten Rowdys zwar ein paar Klettergerüste auf dem Pausenhof. Aber ins Gebäude hat sich niemand mehr gewagt, heißt es im Sekretariat.

Den durchschlagenden Erfolg verdankt die Schule dem Löschwasser der Sprinkleranlage. Allerdings handelt es sich nicht um die ganz gewöhnliche Flüssigkeit aus der Leitung, sondern um schlaues Wasser. Dem SmartWater von der gleichnamigen Firma aus Telford bei Birmingham im Herzen Englands ist eine Chemikalie beigemischt, die monatelang auf der Kleidung oder Haut unbefugter Eindringlinge haften bleibt. Wer beim nächtlichen Diebeszug unter die Löschdusche gerät, kann überführt werden - ultraviolettes Licht macht die Flecken sichtbar.

Das Unternehmen arbeitet eng mit Polizeibehörden im ganzen Land zusammen - die Ergebnisse können sich sehen lassen. In den 108 Schulen der nördlichen Grafschaft West Yorkshire fiel die Zahl der Einbrüche um 69 Prozent, nachdem SmartWater installiert worden war. Beeindruckt beantragte der zuständige Chefinspektor Martin Jordan zusätzliche Mittel vom Innenministerium, um sämtliche 4000 Haushalte der Kleinstadt Todmorden mit SmartWater auszurüsten.

Erneut erlebte Jordan ein tolles Resultat: Wurden im Vergleichszeitraum des Winters 2003/04 in Todmorden 152 Einbrüche gemeldet, waren es im vergangenen Winter noch 24 - ein Rückgang um 84 Prozent. Zwar hat das auch mit der Beratung der am häufigsten betroffenen Einbruchsopfer und verstärkten Polizeistreifen vor Ort zu tun. Die magische Flüssigkeit aber war der Kern der erfolgreichen Polizeistrategie.

SmartWater ist eine Idee zweier Brüder. Der heutige Firmenchef Phil Cleary, 51, war früher Polizeibeamter - und ärgerte sich immer wieder schwarz darüber, dass er Diebe und Einbrecher laufen lassen musste, weil die Beweise fehlten. Um die Beweislage zu verbessern, zog Phil seinen Bruder Mike zu Rate, ein Mitglied der Königlichen Gesellschaft für Chemie. Die beiden entwickelten eine unsichtbare, geruchlose Substanz: Ähnlich den individuellen Unterschieden in der DNA, erhält jedes Fläschchen einen eigenen Code, in dem die Chemikalien minimal verändert werden. Zehn Milliarden unterschiedliche Kombinationen stehen nach Angaben der Firma zur Verfügung. Mit Wasser vermischt, verpasst das Elixir jeder Löschbrühe ihren eigenen Code.

Die Flüssigkeit wird auch auf schützenswerte Gegenstände wie Fernseher, HiFi-Anlage oder Computer gepinselt - und soll dort länger als 100 Jahre haften, ergaben Labortests. So kann die Polizei mögliches Diebesgut mit UV-Licht bestrahlen und den sichtbar gemachten Code mit einer Website abgleichen, die von der Firma betrieben wird. Privatleute, die ihr Eigentum schützen wollen, bezahlen 55 Euro pro Jahr für ein Fläschchen SmartWater samt Lizenz. Außerdem erhalten sie Firmen-Aufkleber, die potenzielle Einbrecher auf die zusätzliche Sicherung hinweisen. Die Abschreckung hält SmartWater-Boss Cleary für wichtig: Einbrecher und Diebe lassen die Hände von Dingen, die ihnen zu heiß werden könnten.