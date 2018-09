In den nächsten Wochen ist der Spargel reif zur Ernte. Und wieder einmal schießt zusammen mit den Gemüsespitzen eine aufgeregte Debatte aus dem Boden: Könnten nicht die Arbeitslosen zum Spargelstechen verpflichtet werden? Warum sollen dafür Saisonarbeiter aus Polen oder Tschechien ins Land geholt werden, wenn doch Millionen Deutsche händeringend nach Arbeit suchen – oder doch zumindest als arbeitsuchend registriert sind?

Die Fragen sind in jedem Jahr die gleichen, doch in dieser Saison scheint es eine neue Antwort zu geben: Hartz IV. Im Zuge dieser Reform soll es möglich werden, Hunderttausende deutsche Langzeitarbeitslose als Saisonarbeiter in die Landwirtschaft zu schicken. So verkündete es jedenfalls am vergangenen Montag der Vizechef der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Alt. 870000 Arbeitsgenehmigungen für ausländische Saisonkräfte habe sein Amt im vergangenen Jahr erteilen müssen, sagt Alt, wenn davon nur die Hälfte wegfallen könnte, "wäre das schon ein Riesenerfolg".

Seit Anfang dieses Jahres gilt faktisch jeder Job als zumutbar, auch wenn er weit vom Wohnort entfernt liegt oder weit unter Tarif bezahlt wird. Gleichzeitig bekommen viele Arbeitslose deutlich weniger Geld als früher. Auch das soll die Bereitschaft erhöhen, schlecht bezahlte und harte Jobs anzunehmen. Dennoch erwarten die meisten Experten nicht, dass nun der große Ansturm auf die Helferjobs bei der Spargel-, Gurken- oder Weinernte kommt. "Da wird sich jetzt vielleicht ein wenig mehr tun als bei früheren Versuchen, aber ein großer Erfolg wird auch das nicht werden", sagt Herbert Buscher, Arbeitsmarktexperte am Institut für Wirtschaftsforschung in Halle.

Der Hauptgrund für die Skepsis: Die Saisonjobs bleiben für viele Arbeitslose kaum attraktiv – und Zwang funktioniert nicht. Aus Sicht der Arbeitslosen bietet der Job als Spargelstecher wenig Positives: Für die körperlich harte Arbeit gibt es nach den Tarifregelungen in Niedersachsen zum Beispiel 5,42 Euro pro Stunde. Die Einkünfte führen aber zu Kürzungen bei der Arbeitslosenunterstützung. Bei einem – wetterabhängigen – Monatsverdienst von vielleicht 800 Euro bleiben so unter Umständen nur 150 Euro übrig. Netto entspricht das einem Stundenlohn von gerade mal einem Euro. Gleichzeitig eröffnet die auf wenige Wochen befristete Feldarbeit keine Chance, einen besseren Job zu finden oder sich weiterzuqualifizieren.

Für viele Polen – sie stellen rund 90 Prozent aller Saisonarbeiter in Deutschland – ist die Plackerei wesentlich attraktiver. Für sie sind schon 600 oder 700 Euro, die sie nach Abzug einer Busfahrkarte und anderer Kosten behalten können, viel Geld für das Leben in ihrer Heimat. Oft bessern sie durch die Saisonarbeit einfach ein kleines Einkommen zu Hause auf. "Vielfach kommen auch Polen zu uns, die selbst einen kleinen Hof haben und das Geld brauchen, um sich neues Saatgut oder Dünger zu kaufen", sagt Dietrich Paul, der Vorsitzende der Vereinigung der Spargelanbauer in Niedersachsen.

Für den Landwirt ist klar, dass Zwang überhaupt nicht hilft. "Das klappt nicht, das haben wir in den vergangenen Jahren schon oft erlebt." Ende der neunziger Jahre finanzierte der damalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm schon millionenteure Beschäftigungsgesellschaften, Übungshallen und Autos, mit denen Arbeitslose auf die Felder gekarrt werden sollten. "Aber wenn die Leute dann langsam arbeiten oder sich nach zwei Tagen krank melden und der Spargel auf dem Feld blau und grün wird, dann gucken Sie als Bauer dumm aus der Wäsche", klagt Paul über seine Erfahrungen. "Wir wollen nicht mehr als Versuchskaninchen für die Arbeitsmarktpolitik herhalten."

Selbst im optimalen Fall wäre die Wirkung einer neuen Initiative begrenzter, als es BA-Vize Alt suggeriert. Denn hinter den 870000 Arbeitsgenehmigungen, die er anführt, stünden in Wahrheit nur 334000 Menschen, die teils mehrfach für einige Wochen in Deutschland gearbeitet haben, sagt Elmar Hönekopp vom BA-eigenen Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. "Und umgerechnet in Vollzeitstellen, sind es nur etwa 100000 Arbeitsplätze." Mit dieser Billigarbeit würden aber keineswegs deutsche Stellen verdrängt, hat der Experte festgestellt, sondern sie ermöglichten es überhaupt erst, bestimmte Agrarzweige in Deutschland zu erhalten.