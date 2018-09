Inhalt Seite 1 — Weißer Sonntag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Selhof/Bad Honnef

Fahnen wehen, die Glocken läuten, und im Garten vor dem Pfarrhaus recken die Osterglocken ihre Blüten in die Morgensonne, als sich der kleine Zug mit dem goldenen Kreuz an der Spitze in Bewegung setzt. Die Kinder, die ihm folgen, haben sich fein herausgeputzt. Die Mädchen tragen weiße Kleider, die Jungen ihren ersten dunkelblauen Anzug. 42 Drittklässler gehen an diesem Sonntag nach Ostern in Sankt Martin in Selhof zur ersten heiligen Kommunion.

Die Eltern und der Pfarrer haben oft gesagt, dass dies ein besonders schöner Tag werden würde in ihrem Leben. Nun spiegeln die Gesichter der Kinder die Erwartung. In die Ehrfurcht vor dem Herrn mischt sich die Vorfreude auf viele Geschenke. Der Weiße Sonntag ist im Kalender der Katholischen Kirche ein Tag, an dem sich die Gemeinden zu einem großen, fröhlichen Familienfest versammeln. Auch in Sankt Martin drängeln sich an diesem Morgen drei-, vierhundert Menschen. Kerzen leuchten, ein Kinderchor singt, die Orgel hebt an. Doch draußen am Glockenturm weht die Fahne mit einem schwarzen Band.

Da ist einer unterwegs, einer, wie sonst keiner!, singt die Gemeinde. Was er sagt und was er tut, das macht Mut! Das Lied, sagt Pfarrer Franz Lurz, als die Orgel verstummt, sei auf Jesus Christus gemünzt. Aber der Text könne auch von Johannes Paul II. handeln: Er war viel unterwegs, der >eilige Vater<.

Viel mehr sagt Lurz nicht zu der Nachricht aus Rom, die noch nicht einmal zwölf Stunden alt ist. Denn der Tod des Papstes, findet der Pfarrer, kann und darf die Freude der Kinder am Weißen Sonntag nicht mindern.

Schließlich haben sich Nina, Christina, Felix, Lukas und all die anderen ein Dreivierteljahr lang gründlich vorbereitet. Einmal in der Woche haben sie sich getroffen und über Gott gesprochen. Sie haben versucht zu verstehen, was es mit den drei Gestalten auf sich hat, in denen dieser Gott auftritt, und was es bedeutet, dass ein Mensch, der Gottes Sohn sein soll, ans Kreuz geschlagen wurde und dann doch nicht tot war. Sie haben gebeichtet und anschließend das Vaterunser gesprochen, der Sünden wegen. Es sind verzwickte Lehren, die die katholische Kirche bereithält, zumal für Drittklässler.

Doch die Kinder in Selhof sind gut präpariert. Auf die Frage, was an diesem Tag das Wichtigste sei, antwortet die neunjährige Kira korrekt: Die Hostie.