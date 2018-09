Länger als beide Weltkriege zusammen hat der nordirische Konflikt gedauert. Über 3500 Menschen wurden erschossen oder durch Bomben zerfetzt, viele Tausende verletzt und verstümmelt. Die Wunden werden lange brauchen, um zu verheilen. Nach fast 15 Jahren Friedensprozess ist das Licht am Ende des Tunnels heller geworden. Das letzte hoffnungsvolle Indiz lieferte das bizarre öffentliche Selbstgespräch von Sinn-Féin-Führer Gerry Adams, der die IRA aufforderte, demokratische Politik zu akzeptieren und sich aufzulösen. Gewiss dachte Adams, der auch in der IRA den Ton angibt, dabei an die politischen Ambitionen seiner Partei im Norden wie im Süden der Insel. Doch Adams' Forderung ist nicht nur taktisch: Die Führung der republikanischen Bewegung hat begriffen, dass sich Politik auf Dauer nicht mit Terror und mafiösem Gangstertum kombinieren lässt. Auch wenn es schwer fällt, mit alten (und lukrativen) Gewohnheiten zu brechen.

Erreicht wurde der beachtliche Fortschritt, weil beide Seiten die entscheidenden Voraussetzungen für eine Konfliktlösung erfüllten. Um Terroristen in Demokraten zu verwandeln, bedarf es guter Nerven und eines langen Atems. Unerlässlich ist auch das Bewusstsein für die historischen Wurzeln terroristischer Gewalt wie eigener historischer Sünden. All diese Faktoren waren auf britischer Seite gegeben, als London Anfang der Neunziger geheime Gespräche mit der IRA aufnahm. Überdies wusste man da schon, dass die republikanische Bewegung militärisch nicht zu besiegen war, jedenfalls nicht mit den Mitteln eines Rechtsstaats.

Die IRA ihrerseits hatte erkannt, dass Bombenterror letztlich nicht zum Ziel führt. Das lehrten auch die Erfahrungen der befreundeten PLO und des ANC. In Gerry Adams besaß die IRA den strategischen Kopf, der die Hardliner Schritt für Schritt ausmanövrierte und dafür den Hass fanatischer Dissidenten in Kauf nahm. Nach dem Karfreitagsabkommen von 1998 versuchten Sinn Féin/IRA die Abrüstung der Untergrundarmee so lange wie möglich zu verschleppen. Man wucherte mit dem Pfund des Gewaltpotenzials, um weitere Konzessionen herauszuschinden, und etablierte sich als eine Art irischer Cosa Nostra. Doch Terroristen halten nicht alle Trümpfe in der Hand. Einmal eingebunden in einen Friedensprozess, unterliegen auch sie seiner Eigendynamik. Das Leben normalisiert sich nach dem Ende des Terrors, das Bewusstsein der Menschen verändert sich. Demonstriert wurde das in der Revolte gegen die Gangsterherrschaft der IRA in ihren Vierteln in Belfast. Adams' Worte waren deshalb mehr als nur Augenwischerei. Auch wenn Taten erst noch folgen müssen.