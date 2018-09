eine kleine Bemerkung zu der wie üblich brillanten und subtilen Feuilleton-Glosse Eures Herausgebers Josef Joffe in der ZEIT Nr. 13/05, Das A-Wort auf den Index. Ich komme da vor als einer, der die Nato bezichtigte, mit Bomben auf Serbien >ein neues Auschwitz< erreicht zu haben.

Das habe ich nie gesagt, und vor allem - die Nuance macht die Kultur - habe ich es nicht so gesagt. In einem Gespräch mit der österreichischen Zeitschrift News vor sechs Jahren, mitten im Bombenkrieg gegen Jugoslawien (so hieß der Staat damals, nicht Serbien), reagierte ich vielmehr darauf, daß Euer damaliger deutscher Kriegsminister, etwa im Stadion von Pristina, ein neues A. drohen sah, und darauf, daß Euer damaliger und fortgesetzter deutscher Außenminister mit dem deutschen Mittun im Bombenkrieg ein neues Auschwitz verhindern helfen wollte. Ein neues Auschwitz, so reagierte ich damals, geschehe - wenn - nie nach den überlieferten Standards wie Lager, Gaskammern, Massenvernichtung usw., sondern eher unter völlig verschiedenen Vorzeichen, Schemata, Strategien, Vorwänden, zum Beispiel eben im angeblich chirurgischen Bombardieren, ohne eine Rechtsgrundlage, aus Moral- und Humanitätsgründen eines unabhängigen europäischen Staates durch 19 sich selbst legitimierende andere europäische Staaten, aus 5000 km Höhe, wob ei die Opfer - siehe, als kleines Beispiel, die Toten der Brücke von Varvarin - fast ausschließlich Zivilopfer sind (für welche sich von der Rotte der Killerstaaten bis heute kein einziger und keine Einzelperson verantwortlich sieht - auch ke in Europa- oder Weltgericht).

So reagierte ich damals, und so unterstreiche ich es heute. Oder französisch: Je persiste et signe.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Handke