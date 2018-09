Berlin

Der Bundestag steht wieder einmal vor einem Streit um Raketen. Der Riss geht mitten durch die Regierungskoalition. Allerdings sollen sich die Waffen diesmal gegen Bedrohungen fernab deutscher Grenzen richten. Ein aktuelles Beispiel: Am vergangenen Montag drang - zum zweiten Mal - ein unbemannter Flugkörper in den Luftraum Israels ein, ferngesteuert von Kämpfern der schiitischen Hisbollah. Derartige Vorfälle zeigen, dass das Arsenal der so genannten nichtstaatlichen Akteure im Nahen Osten keineswegs nur aus Sturmgewehren und Granatwerfern besteht. In dieser Region, ebenso wie in Zentralasien, Fernost und Nordafrika, sind überdies Kurzstreckenraketen verbreitet - inzwischen kommen sogar Marschflugkörper (Cruise Missiles) in immer größerer Zahl hinzu. Vor vier Wochen wurde beispielsweise bekannt, dass Iran 18 solcher schwer zu ortenden, aber treffgenauen Raketen aus der Ukraine bezogen hat.

Wieso das die Deutschen etwas angeht? Weil nicht auszuschließen ist, dass die Bundeswehr eines Tages in Gegenden entsandt wird, wo Attacken aus der Luft drohen. Weshalb sich das Verteidigungsministerium an der Entwicklung eines Abwehrsystems beteiligen will, das Medium Extended Air Defense System (Meads) heißt. Es soll dem amerikanischen Patriot-System nachfolgen und sich von ihm in drei Punkten unterscheiden: Seine Flugkörper sollen Angreifer aus allen Richtungen bekämpfen können - hochgradig mobil soll es sein und sich überdies auf einfache Weise mit fliegenden Radarstationen sowie mit anderen Einrichtungen je nach Bedarf zusammenstöpseln lassen - plug and fight, wie es im Militärjargon ein wenig zu spielerisch heißt. Neue Software soll dies alles möglich machen - die von Patriot ist immerhin schon ein Vierteljahrhundert alt.

Alle Parteien waren dafür. Doch jetzt kommt Sperrfeuer

Die Entwicklungspartner Amerika und Italien stehen bereit. Nur die Deutschen ersuchen seit Monaten um Aufschub ihrer Entscheidung. Zwar evaluiert der Bundestag seit 2001 das Projekt, zwei fraktionsübergreifende Arbeitsgruppen haben es befürwortet - aber jetzt, kurz vor Verstreichen der jüngst vereinbarten Zustimmungsfrist, schießen die Grünen quer, unterstützt von Sicherheits- und Friedensforschern. Deren Attacke ist, um im Bild zu bleiben, tief gestaffelt. Zunächst einmal soll die Front durch das Argument aufgelockert werden, das Raketensystem sei keine adäquate Antwort auf eine aktuelle Bedrohung. Was deutschen Soldaten im Einsatz am meisten zu schaffen mache, seien vielmehr Kleinwaffen, Mörser und Minen.

Das trifft zu. Meads ist indes gar nicht als gegenwärtig einsetzbare Waffe gedacht. Die ersten Einheiten sollen in ungefähr zwölf Jahren feuerbereit sein - und das dürfte faktisch bedeuten, dass vor dem Jahr 2020 nichts auf dem Kasernenhof steht, wie ein Insider argwöhnt. Das System ist als Vorsorge für die Zukunft konzipiert, und um diese Zukunft dreht sich der ganze Streit: um die Konflikte, die sich in 15 oder mehr Jahren zutragen können, und um die Rolle der Bundeswehr in ihnen. Die Entscheidung darüber kommt tatsächlich einer Weichenstellung gleich. Wird Deutschland in Zukunft ernst zu nehmende Kapazitäten (und damit eigene Interessen) einbringen können, wenn in EU oder Nato über Interventionen befunden wird?

Meads ist das erste große Rüstungsprojekt der Bundesrepublik, das auf den Schutz eigener Bodentruppen im kriegerischen Auslandseinsatz zugeschnitten ist. Daraus ergibt sich ein Motiv der Ablehnungsfront: Grüne Landesparteitage, die über Listenplätze entscheiden, dürften kaum diejenigen belohnen, die im Bundestag derartigen Waffen zugestimmt haben. Die offene Kritik an Meads als einer Interventionswaffe mag sich die grüne Bundestagsfraktion aus koalitionspolitischen Gründen indessen nicht leisten.