Mit seiner Handlung um Rache und Verrat ist Shakespeares Kaufmann von Venedig wie geschaffen für Hollywood. Dass der Regisseur Michael Radford (Der Postmann) den Stoff als Kostümdrama verfilmt hat, ist daher nur konsequent - und in seiner historisierenden Ausstattung und prominentenschweren Besetzung (Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes) hübsch anzusehen. Leider stellt er die im 16. Jahrhundert spielende Geschichte des Juden Shylock, der als Pfand für einen Kredit ein Pfund Fleisch seines Schuldners fordert, wie auf Samt gebettet ins Museum. Doch dazu ist das Thema zu heikel. Es bedarf der kritischen Interpretation. Die jedoch geht in Radfords braver Nacherzählung völlig verloren. Zwar lässt er im Vorspann einen Text durchs Bild laufen, der über die Diskriminierung der Juden im Spätmittelalter aufklärt, aber schert sich dann nicht weiter um die antisemitischen Untertöne des Stücks. Als sei der Judenhass nur eine Kulisse, vor der die Figuren agieren, als leite und präge er nicht jede ihrer Handlungen, setzt Radford auf Identifikation mit den christlichen Saubermännern des Dramas. So steigert der Film die Spannung bis zur Schmerzgrenze, als Shylock vor Gericht verzweifelt auf seinem Recht beharrt und seinem Schuldner das Messer auf die Brust setzt. Empörte Aufschreie im Gerichtssaal. Radford empört sich mit, predigt eine verlogene Moral der Vergebung und verschleiert dadurch die Machtverhältnisse, über die er im Vorspann pflichtschuldig unterrichtet hat. Dass der Film trotzdem zu ertragen ist, liegt allein an Al Pacino, der die Shylock-Figur dem Klischee des dämonischen Juden entwindet und sie damit weit über das Mittelmaß der Inszenierung hinaushebt. In Radfords Kostümfilm-Vitrine wirkt er allerdings wie ein Fremdkörper.