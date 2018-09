Es ist Effi Briest, die Heldin des gleichnamigen Fontaneschen Romans, die, am Ende ihres verpfuschten Lebens, zu ihrer Mutter vom "Gastmahl des Lebens" spricht; sie habe nicht viel gelesen, gesteht sie, aber in glücklicheren Tagen sei ihr das folgende Diktum zu Ohren gekommen: "Es sei wer von einer fröhlichen Tafel abgerufen worden, und am andern Tage habe der Abgerufene gefragt, wie’s denn nachher gewesen sei. Da habe man ihm geantwortet: ›Ach es war noch allerlei; aber eigentlich haben Sie nichts versäumt.‹ Sieh, Mama", schließt Effi, "diese Worte haben sich mir eingeprägt."

Im neuen Stück von Botho Strauß, Die eine und die andere, bezeichnen sich die beiden Protagonistinnen als "Tafelnde" am Gastmahl des Lebens. In der Schlüsselszene des Stücks wird, wie in Leonardos Cenacolo, ein Abendmahlstisch mit zwölf Stühlen aufgebaut, an dem um Lebenssinn gerungen wird. Und am Schluss des Dramas sitzen die beiden feindlichen Frauen Rücken an Rücken an zwei Tischen beim Frühstück, bereit, einander gegenseitig und endgültig das Leben in einer sinnlos gewordenen Welt zu zerstören.

Diese Metapher von der Lebenstafel, diese Vorstellung vom Gastmahl des Lebens, bei dem einem der Sinn der Welt, in die man geworfen ist, zuteil wird, hat eine sehr lange Geschichte. Sie reicht in die griechische Antike zurück. Schon dort ist das Gastmahl eine "Verdichtungskammer für neue mentale Grundmuster" – wie eine Formulierung Camporesis lautet. Die Wege und Umwege des Prozesses der Zivilisation – so hat es Norbert Elias schon 1939 plausibel gemacht – werden nämlich nicht nur durch politische Entscheidungen, große Staatsaktionen und die Kunst der Kriegführung bestimmt, sondern auch durch Gastmähler, die Überschneidungen zwischen privatem und öffentlichem Leben darstellen: das alltäglich-intime gemeinsame Essen, wie es in der Familie stattfindet; das repräsentative Bankett, das vor den Augen der Großen abgehalten wird.

Es sind derartige Mahlzeiten auf allen Stufen der sozialen Hierarchie, bei denen von den Tafelnden, im Tischgespräch wie im zeremoniellen Umgang, im Gespräch, Werte und Bedeutungen der Kultur ausgehandelt, kulturelle wie individuelle Identität erfahren, ethische und ästhetische Ordnungen beglaubigt oder infrage gestellt werden.

Wenn die abendländische Kultur in der athenischen Demokratie, wie aus dem Nichts, mit dem ästhetischen Wunder der Tragödie beschenkt wird, so ereignet sich, im gleichen Zug, ein ethisches und politisches Wunder: nämlich die Begründung des gemeinsamen Philosophierens durch das Gastmahl, das Platonische Symposion als Umschlagplatz kulturellen Wissens und Handelns, der Inbegriff von Lebenssinn. Das Festmahl tritt zum ersten Mal als Bühne für die Erörterung der entscheidenden Fragen der sozialen Bildung, des Lebensverständnisses und der geistigen Kultur in Erscheinung – im Zeichen einer nie zu lösenden Auseinandersetzung zwischen Agon und Eros.

Man tafelte von der neunten Stunde bis zum ersten Hahnenschrei

Einen grotesken und monströsen Gipfelpunkt dieses Prozesses der Selbstvergewisserung einer Kultur im Gastmahl stellt dann das so genannte Sophistenmahl des Athenaios dar, ein Riesenwerk zu Beginn des 3. Jahrhunderts nach Christus, in dem, als eine Art sozialphilosophischen Welttheaters, alle nur denkbaren Themen der hellenistischen Kultur aufgegriffen und panoramatisch ausgebreitet werden.

Diese griechische Überlieferung des Gastmahls als Metapher des Lebens, als Schaltstelle sozialer Energie, wie man sagen könnte, hat die Altertumswissenschaft ausgiebig erforscht; freilich weniger zur Rekonstruktion der faktischen Realität solcher Geschehnisse, als vielmehr in Hinsicht auf den literarischen, den fiktionalen Status dieses Themas einerseits (das "Gastmahl" ist ja eine viel benutzte literarische Gattung), auf den philosophischen Mehrwert dieses erzählten Rituals andererseits. Für das römische Gastmahl dagegen – als literarische Gattung wie als historisches Ereignis – gab es bislang noch keine zusammenfassende Darstellung. Mit dem Buch der Althistorikerin Elke Stein-Hölkeskamp Das römische Gastmahl. Eine Kulturgeschichte liegt sie nun vor: als Antwort auf die Frage, ob es denn, für die Geschichte früherer Epochen, überhaupt einen zuverlässigen Blick auf die Welt außerhalb der Texte gebe? Die Verfasserin richtet ihr Augenmerk auf die Bankette der römischen Aristokraten, die zwischen dem Ende der Republik und der Hochblüte des Kaisertums zu Tische saßen, also zwischen der Zeit Ciceros und derjenigen des jüngeren Plinius. Dabei argumentiert Elke Stein-Hölkeskamp auf drei Ebenen: Sie zeigt die Funktionen auf, die Gastmähler im politischen Feld gewinnen, als jene Orte, wo die spezifisch römischen "feinen Unterschiede" der Lebensart, der Wertsysteme und Verhaltenscodes zur Debatte stehen; sie behandelt die verschiedenen literarischen Darstellungen des "Gastmahls" nach dem Typus der Cena Trimalchionis aus den Satyrica des Petronius, des arbiter elegantiae des Kaisers Nero; und sie liefert mit eminenter Sach- und Quellenkenntnis die materialen, ja technischen Bedingungen des Zustandekommens eines römischen Gastmahls. Da geht es um die Speisen und Getränke, die verzehrt werden, ihre Beschaffung und Verarbeitung (Flamingozungen und Pfaueneier etwa), die Exklusivität und Exotik des Essbaren; um die Orte des Mahlsgeschehens, die "Sitzordnung" beim Zu-Tische-Liegen und den zeitlichen Rahmen (von der neunten Stunde bis zum ersten Hahnenschrei); um die Dekorationen, das Mobiliar und das verwendete Tischgerät; um die Teilnehmer am Gastmahl, geladene und ungeladene, die so genannten umbrae und Parasiten, ihr Verhalten und ihr Aussehen; da geht es, anders als in der griechischen Kultur, insbesondere um die Teilnahme der Frauen am Mahl; und da geht es nicht zuletzt um das Beiprogramm, das dieses Geschehen an der Tafel der Speisenden begleitet, Lesungen literarischer Texte, Tanz, Musik, Gaukler und Narren.