Könnte man die persönliche Lebensenergie regeln wie einen Heizkörper, Jacobo Köller hätte seinen Thermostaten dauerhaft auf niedrigster Stufe laufen. Freud- und klaglos fristet er seine Tage als alternder Besitzer einer winzigen Strumpfmanufaktur in Montevideo, sekundiert von seiner ebenso heruntergedimmten Angestellten Marta, die aus Treue mitwelkt. Jacobos Bruder Herman wird aus Brasilien zu Besuch kommen, das erste Mal nach langer, durchgrollter Zeit. Herman ist ein wenig jünger, sein eigener Strumpfbetrieb geht ein bisschen besser, und auch sein Leben scheint glückreicher verlaufen.

Jedenfalls fühlt sich Jacobo genötigt, Herman gegenüber das eigene Dasein aufzuhübschen. Er bittet Marta, für die Dauer des Besuchs seine Frau zu spielen. So beginnt eine beeindruckende Charade von Heucheleien, die das Trio mit durchhält bis zum Schluss. In Whisky inszeniert das junge uruguayische Regisseurduo Juan Pablo Rebella und Pablo Stoll die verlogene Besuchszeit so staubtrocken, als hätten die beiden aus den Händen von Aki Kaurismäki den Meisterbrief in Lakonie erhalten. Dabei ist Whisky, dem Titel zum Trotz, ein eher nüchterner Film, in dem kaum getrunken wird. Whisky sagt man in Uruguay statt Cheese, wenn es darum geht, ein Foto-Lächeln aufzusetzen.

Jacobo, Herman und Marta geben sich redlich Mühe mit der guten Miene.

Währenddessen durchschauern den Zuschauer all jene Peinlichkeiten, von denen die drei Heuchler partout nichts bemerken wollen. So wird aus Whisky schließlich eine Art Komödie ex negativo. Grotesk ist gerade, dass niemand aus der Rolle fällt. Aber wie lange kann der Ball wirklich flach gehalten werden? Rebella und Stoll inszenieren eine Zerreißprobe nach der anderen und schicken die verkrachten Brüder samt falscher Gattin sogar auf einen Urlaubsausflug mit Strandpromenade und Kasino. Dabei bleibt die Kamera stets so unbeweglich wie die Menschen, deren Steifheit sie bestaunt. Whisky hat wenig mit der Depression zu tun, die Uruguay im Sog der argentinischen Wirtschaftskrise befallen hat, und will auch kein Porträt alter jüdischer Immigranten sein. Eher geht es Rebella und Stoll um eine persönliche Projektion: So endet, wer aufhört, aufs eigene Leben zu achten! Darin sind die Regisseure gnadenloser als Kaurismäki. Dessen Grantler, Schweiger und Gebeutelte sind immer von den äußeren Umständen aus der Bahn geworfen und haben all unser Mitgefühl verdient, damit sich ihr Herz wieder öffnen kann.

In Whisky sind die Menschen selber schuld. Nicht an den Umständen, aber doch an der eigenen Haltung. Also wird das große Steinerweichen, auch gegen die gut geölte Erwartung des Zuschauers, immer weiter hinausgeschoben. Die einzige Wende in Whisky findet schließlich ohne Beisein der Kamera statt.

Findet sie überhaupt statt? Als Jacobo Köller in die Manufaktur zurückkehrt, fehlt ein Rädchen im Getriebe. Aber noch läuft die Maschine. Noch.