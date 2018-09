Von allen Seiten droht Gefahr. Nicht nur das Kapital fällt über Deutschland her. Auch Millionen Osteuropäer bewirken, dass Deutsche ihre Jobs verlieren. So jedenfalls empfinden hier viele Menschen, die sich um ihre Arbeitsplätze sorgen. Lassen sie sich von einem Horrorszenario verschrecken, das nicht der Realität entspricht? Oder ist die Gefahr womöglich schon gebannt, weil die Regierung nun beschlossen hat, das Entsendegesetz auszuweiten und somit die Billiglöhner zu stoppen?

Die lange geplante Osterweiterung der Europäischen Union trifft Deutschland in einer denkbar unpassenden Situation. Fünf Millionen Arbeitslose sehen wenig Chancen auf eine neue Stelle - wer länger als ein Jahr lang arbeitslos ist, muss sich seit Hartz IV sogar über den Ein-Euro-Job freuen. Kein Wunder, dass sich die Menschen vor der Billigkonkurrenz auf dem Arbeitsmarkt fürchten. In Deutschland arbeiten massenhaft Osteuropäer für wenig Geld.

335 000 Saisonkräfte ernten hier zum Beispiel Spargel, weitere rund 30 000 arbeiten - ganz offiziell - im Rahmen bilateral vereinbarter Kontingente, etwa auf Baustellen. Hinzu kommen mehrere hunderttausend, die am Rande, meist sogar jenseits der Legalität jobben. Nur: Die Saison- und die Kontingentarbeiter verdienen in Deutschland bereits seit vielen Jahren ihr Geld. Und die Dienste polnischer Putzfrauen, Maler oder Altenpflegerinnen nehmen die Deutschen, ebenfalls seit Jahren, sehr gern schwarz in Anspruch.

Man hat durchaus vorhergesehen, dass ein Zustrom osteuropäischer Arbeitskräfte in den alten EU-Ländern für Ärger sorgen wird. Schon 1997 verwies die Europäische Union auf die Gefahr schmerzhafter Spannungen in einigen Regionen und Branchen als Folge der Osterweiterung. Deshalb beharrte insbesondere Deutschland darauf, den neuen Mitgliedern die EU-übliche Freizügigkeit der Arbeitnehmer bei Bedarf sieben Jahre lang zu verwehren.

2011, so die Hoffnung, würden hier wegen der demografischen Entwicklung ohnehin Arbeitskräfte fehlen und die neuen EU-Bürger willkommen sein.

Weil die Gefahr bekannt war, schuf Brüssel die Möglichkeit, ein Entsendegesetz zu erlassen - lange vor dem Beitritt der neuen EU-Länder.

Damit kann verhindert werden, dass Ausländer die Löhne der Einheimischen unterbieten. Diese Chance hat Deutschland für den Baubereich genutzt. Seit sieben Jahren müssen alle Bauarbeiter hier nach geltenden Tarifen beschäftigt werden - ganz gleich, ob sie als Kontingentkräfte bei deutschen Firmen tätig sind oder als Mitarbeiter ausländischer Unternehmen kommen.