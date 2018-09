Bundeskanzler Gerhard Schröder hat der Türkei einen pünktlichen Beginn der in fünf Monaten geplanten Verhandlungen über einen EU-Beitritt des Landes in Aussicht gestellt. Zugleich ermahnte er die türkische Regierung, nicht in den Reformanstrengungen nachzulassen und für mehr Glaubensfreiheit zu sorgen. "Die Lage der nichtmuslimischen Religionsgemeinschaften in Türkei liegt mir sehr am Herzen", sagte der Kanzler am Mittwoch nach einer Begegnung mit dem orthodoxen Patriarchen Bartholomäus I. in Istanbul. Zuvor hatte er mit Regierungschef Recep Tayyip Erdogan und Staatspräsident Ahmet Necdet Sezer in Ankara den türkischen Reformprozess erörtert.

Eindringlich appellierte Schröder an die Türkei, den Weg der innenpolitischen Veränderungen konsequent weiterzugehen. "Die Reformen müssen umgesetzt und ihre Unumkehrbarkeit sichergestellt werden - insbesondere im Hinblick auf Rechtstaatlichkeit, Grundfreiheiten und vollen Respekt der Menschen- und Minderheitenrechte", sagte er bei der Entgegennahme der Ehrendoktorwürde der Marmara-Universität. "Misshandlungen durch Sicherheitskräfte, Beschränkungen der Meinungsfreiheit und Diskriminierung von Frauen sind mit unseren gemeinsamen Werten nicht vereinbar." Schröder reagierte damit auf einen brutalen Polizeieinsatz bei einer Demonstrantation zum Weltfrauentag anfang März in Istanbul, der von der EU heftig kritisiert worden war.

Mit Blick auf die Stimmungslage in Europa bekräftigte Schröder die "klare europäische Perspektive" der Türkei: "Eine so wichtige strategische Entscheidung, die von so ungeheurer historischer Bedeutung ist, kann man nicht von wechselnden Meinungsumfragen abhängig machen". Wenn die türkische Regierung den Weg der Reformen entschlossen weitergehe, müsse sie fest darauf vertrauen können, "dass die Verhandlungen pünktlich am 3. Oktober beginnen".

Vor der Aufnahme müssten die Reformen umgesetzt werden, die ungeachtet "gelegentlicher Rückschläge" gesellschaftliche Wirklichkeit werden müssten. Außerdem müsse die Türkei das Ankara- Protokoll unterzeichnen, mit dem die bestehende Zollunion auf die zehn neuen EU-Mitglieder ausgeweitet werden soll, darunter auf das bislang von der Türkei nicht anerkannte Zypern. Schröder sicherte zu, sich dafür einzusetzen, dass der türkische Norden der geteilten Mittelmeerinsel die zugesagten EU-Gelder von 250 Millionen Euro erhalte und "die ökonomische Förderung des Nordens in Gang kommt".

Gegensätze zwischen Schröder und Erdogan wurden bei der Bewertung der Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg deutlich. Erdogan äußerte "große Besorgnis" über die Behandlung des Themas durch den Bundestag. Dagegen betonte Schröder, dass sich der Bundestag fraktionsübergreifend zu einer deutschen Mitschuld bekannt habe. Er befürwortete den türkischen Vorschlag zur Einsetzung einer Historikerkommission auch mit internationalen Experten, damit die Ereignisse im Ersten Weltkrieg "fair aufgearbeitet" würden. Er hoffe, dass Armenien auf den Vorschlag eingehe.

Zu den Problemen von Türken in Deutschland mit zwei Pässen vereinbarten Schröder und Erdogan, zusammen mit den Innenministern nach einer "schnellen, unkomplizierten und einfachen Lösung" zu suchen. Man können Menschen nicht dafür bestrafen, dass sie die Gesetze nicht genau gekannt hätten, sagte Schröder. Zehntausende Türken haben ihre deutsche Staatsangehörigkeit eingebüßt, weil sie nach 2000 wieder einen türkischen Pass beantragt hatten.