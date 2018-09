Inhalt Seite 1 — Luft holen für den langen Atem Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unter dem Eigelsteintor in Köln räumen fleißige Hände ein Auto aus. Eilig behängen sie den Wagen mit einem orangefarbenen Plakat. In weißen Lettern prangt darauf: "Wahlalternative Arbeit und Gerechtigkeit" - kurz: WASG.



"Arbeitslosigkeit bekämpfen, Sozialabbau stoppen, Reichtum besteuern." Mit solchen Slogans zieht die neue Linkspartei in den Wahlkampf. Am Tag der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen , dem 22. Mai, wird die WASG ein kleines Jubiläum feiern. Auf den Tag fünf Monate ist die offizielle Parteigründung dann her.



Entstanden ist die WASG schon früher. 2004 schlossen sich die "Initiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit" aus Süddeutschland und die "Wahlalternative" aus dem Norden zusammen. Unmut gegen die rot-grüne Koalition , deren Agenda 2010 und die Hartz IV-Reform hatte Gewerkschaftler, einige SPD-Mitglieder, Linksalternative und Reformbetroffene zusammengebracht. Zu neoliberal erschien ihnen die ganze Regierungspolitik.



Die große Attraktion sind die orange gewandeten Menschen noch nicht unter dem alten Kölner Stadttor. Die meisten Passanten laufen an dem kleinen Infostand vorbei; und dennoch ist die Domstadt eine ihrer Hochburgen.



Orange Plakate, Schirme, T-Shirts - Volker Klute, NRW-Spitzenkandidat, ist sich der Farbsymbolik sehr bewusst. Orange, dass ist die Farbe der Revolution, des Neuanfanges, wie es ihn in der Ukraine gegeben hat; und kam bei der Suche nach einer in der bunten Parteienlandschaft noch nicht vergriffenen Kolorierung wie gerufen. Die Plakate der WASG sind die Exoten unter den rot, grün, gelb oder schwarz gefärbten Wahlwerbungen, die das Stadtbild dieser Tag bestimmen.



Exoten auch, weil es so wenige sind. Sie erregen kaum Aufsehen mit den markigen Sprüchen gegen die Regierung, für mehr Bildung und Vermögensbesteuerung. Den Aufwand anderer Parteien kann die WASG sich nicht leisten. Ein Drittel des Etats der PDS haben sie, sagt Pressesprecher Führböck, und das entspricht 200.000 Euro. Dennoch ist er stolz darauf, was die Partei in kurzer Zeit erreicht hat. Schließlich sei es der WASG gelungen, alle 128 Wahlkreise zu besetzen. "Das hat die PDS nicht geschafft."



Als Indiz dafür, dass die Wahlalternative auch die Fünf-Prozent-Hürde schaffen wird, genügt das wohl nicht. Klute ist dennoch zuversichtlich. Muss er auch sein, "sonst wären wir ja gar nicht erst angetreten." Auch von einem negativen Ergebnis bei der Landtagswahl lasse er sich nicht abschrecken. Dieser Wahlkampf sei ein erster Schritt. "Man braucht einen langen Atem, um im großen Rahmen mehrheitsfähig zu werden." Zumal sich "das neoliberale Denken in den letzten zwanzig Jahren schon sehr im breiten Bewusstsein festgesetzt hat."