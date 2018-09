An jenem Sonntag, an dem Benedikt XVI. in sein Amt eingeführt wurde, besuchte ich mit einer Freundin in der Sankt-Mauritius-Kirche, Berlin-Lichtenberg, den Gottesdienst, und wir wurden zum neuen Papst interviewt. Mit gewisser Enttäuschung las ich, dass unsere Stellungnahmen auf einen Satz und ich auf meinen Ring in der Nase reduziert wurde. Ist es denn so bedeutsam für das öffentliche Interesse und außergewöhnlich, dass es heutzutage tatsächlich junge Christen gibt, die obendrein auch noch gepierct sind?

Vielleicht wäre es für den Leser/die Leserin interessanter gewesen, etwas über den Standpunkt junger Christen zum neuen Papst, zum Werteverfall, zum Frauenpriestertum, zu Glaubensfragen und letztendlich zu den Erwartungen an Benedikt XVI. zu erfahren.

Übrigens: Meine Augenbraue ist auch noch gepierct.

REGINA EHM, STUDENTIN, BERLIN