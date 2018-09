Inhalt Seite 1 — Ein deutscher Staatsanwalt wird die UN-Aufklärungskommission im Fall Hariri leiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Drei Monate hat Oberstaatsanwalt Detlev Mehlis aus Berlin Zeit um herauszufinden, wer am 14. Februar dieses Jahres in Beirut den früheren libanesischen Regierungschef Rafik Hariri und 20 weitere Menschen getötet hat. Im Idealfall wird man hinterher auch wissen, wer das Attentat angeordnet hatte.

Die Libanesen setzen große Hoffnungen auf den Berliner, der den Reigen der unaufgeklärten politischen Morde in dem arabischen Land durchbrechen soll. "Die Deutschen sind für ihre Rechtschaffenheit bekannt, deshalb werden wir großes Vertrauen in das Ermittlungsteam haben", hieß es am Wochenende aus dem Umfeld der Hariri-Familie. Der gute Ruf, den die Deutschen in Beirut genießen, hat auch viel mit ihrer Rolle als Vermittler beim Gefangenenaustausch zwischen Israel und der schiitischen Hisbollah-Miliz zu tun.

Mehlis Aufgabe wird von UN-Diplomaten in New York allerdings als äußerst schwierig beurteilt, wenn nicht gar unlösbar. Zwei andere Kandidaten vor ihm hätten Annans Bitte um ihren Dienst abgeschlagen, heißt es. So brauchte UN-Chef Annan fast sieben Wochen, bis er mit Mehlis den geeigneten Mann für die Aufklärungsmission gewonnen hatte.

Auch Peter Fitzgerald, der Vizechef der irischen Polizei, der im UN-Auftrag bereits erste Ermittlungen im Fall Hariri durchgeführt hat, hält es für "mehr als zweifelhaft", dass eine internationale Untersuchungskommission Erfolg haben könnte - zumindest solange noch der alte Sicherheitsapparat in Libanon etabliert ist. Einige pro-syrische Chefs des Geheimdienstapparats haben dem Druck der Opposition allerdings inzwischen nachgegeben und ihre Posten geräumt.

Nach Fitzgeralds Beurteilung kommt eine Einzelperson oder eine kleine Terroristengruppe für das Attentat nicht in Frage. Diese hätten weder die finanzielle Kapazität noch Logistik oder militärische Präzision für einen so massiven Sprengstoffanschlag aufbringen können, gab Fitzgerald in seinem Ende März veröffentlichten Bericht zu bedenken.

Auch in der Region glauben Diplomaten und Experten nicht an die vom pro-syrischen Lager favorisierte These vom islamistischen Attentäter, der Hariri angeblich wegen dessen Beziehungen zum saudischen Herrscherhaus getötet haben soll. Ein Bekenner-Video, das kurz nach dem Attentat auftauchte, halten sie für eine Fälschung.