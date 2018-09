Seminare finden in Universitäten statt, und ihre Teilnehmer sind Studenten. Normalerweise. Anfang nächster Woche versammeln sich ausnahmsweise hochrangige Beamte aus aller Welt zu einem Seminar - und manche von ihnen müssen dafür gar den arbeitsfreien Pfingstmontag opfern.

Das Treffen im Bonner Maritim Hotel ist Auftakt einer Debatte, die vermutlich Jahre dauern wird. Es geht darum, Klimaschutzziele über das Jahr 2012 hinaus festzulegen. Dann endet die Geltungsdauer des Kyoto-Protokolls. Tritt an seine Stelle kein neues Abkommen, wären dem Klimafrevel wieder Tür und Tor geöffnet. Wie üblich preschen die Europäer voran. Laut Beschluss der EU-Regierungschefs wollen sie die Industrieländer dazu bringen, ihre klimaschädlichen Emissionen bis 2020 in der Größenordnung von 15 bis 30 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Umweltminister Jürgen Trittin und die rot-grüne Regierung wären sogar bereit, in Deutschland die Emissionen um 40 Prozent zu mindern, wenn die EU sich auf 30 Prozent festlegt. Sollte es den Europäern gelingen, ihr chronisch schwaches Wirtschaftswachstum zu überwinden, dürfte dieses Vorhaben allerdings schwer umzusetzen sein. Bei einem jährlichen Wachstum von vier Prozent würde sich Europas Bruttoinlandsprodukt bis 2020 verdoppeln. Um das Emissionsziel zu erreichen, müsste der Energieeinsatz dann deutlich sinken, erklärte der Kölner Finanzwissenschaftler Dieter Ewringmann kürzlich den Wirtschaftsministern der EU-Länder. Ewringmanns Empfehlung: Die EU brauche eine Effizienz-Offensive.