In Frankreich regiert seit einiger Zeit, etwa seit 1789, nicht die Regierung, sondern der Protest. Normalerweise gehen die Leute auf die Straße, diesmal blieben sie zu Hause, was im Sinne der Gewaltlosigkeit als stilistische Neuerung zu begrüßen ist. Sie blieben chez soi, um gegen den Raub des Pfingstmontags (wie am Standort D ein freier Tag) zu protestieren. Auch dies ist zu begrüßen. Man darf den schuftenden Franzosen nicht die 35-Stunden-Woche schenken und ihnen dann einen ganzen Arbeitstag aufzwingen.

Das sind 420 Minuten mehr pro Jahr, mithin neun Minuten mehr pro Arbeitswoche - das ist die Konterrevolution. Die Franzosen sollten sich auch nicht durch eine Studie der Wirtschaftsforscher des Conference Board beunruhigen lassen.

Sie besagt, dass die Produktivität der Westeuropäer pro Jahr und Erwerbstätigem nur um ein Prozent wächst, derweil Nordamerika einen Anstieg von zwei und Asien von über drei Prozent verzeichnet. Die Amis und Asiaten arbeiten schlicht zu viel, während wir uns mehr Zeit für Kultur, Kirche und Kinder gönnen - die Schwarzarbeit nicht zu vergessen. Wenn wir dagegen länger (offiziell) arbeiten, fallen die Lohnstück-Kosten, steigen die Profitraten - und es werden noch mehr Heuschrecken ins Land gelockt. Europas Wappentier aber möge die Heuschnecke sein.