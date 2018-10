Es braucht schon eine Menge Fantasie, um sich die Ruhmesstunden der France zu vergegenwärtigen. Jene mondänen Soireen, zu denen ihr Kapitän einst lud, inmitten des Atlantiks. Das Klirren der Cocktailgläser am Pool. Die Herren im Blazer, lässig an die Bar gelehnt, die Damen in langen Abendkleidern. Viel Fantasie braucht es auch, um sich den 11. Mai 1960 in Saint-Nazaire vor Augen zu rufen. Wie die adrette kleine Madame de Gaulle, stolze Patentante des Herrschers der Meere, eine Flasche Champagner am funkelnden Rumpf des längsten Passagierschiffs der Welt zerschellen lässt.

315 Meter und 66 Zentimeter. Die Höhe des Eiffelturms, inklusive Antennen. 15 Jahre nach dem Krieg und der erniedrigenden Besatzung demonstriert Frankreich unter General de Gaulle seine Macht. France, das steht synonym für Eleganz und Lebensart. Die Zukunft leuchtet.

Wer sich heute dem Hafenbecken von Bremerhaven nähert, sieht zuerst die schmale Silhouette aus dem Nebel aufsteigen. Dann die Schornsteine und den königsblauen Rumpf, gefolgt von tausend Bullaugen, den Decks, den Rettungsbooten. Von allen verlassen, dämmert die France in einem einsamen norddeutschen Hafenbecken vor sich hin und wartet darauf, dass ihr Besitzer, die malaysische Reederei Star Cruises, über ihr Schicksal entscheidet. Der einstige Herrscher der Meere ähnelt heute einem traurigen Meerestier. Der Swimmingpool ist mit einem Netz abgedeckt, an den Seiten blättert die Farbe ab.

Im Mai 2003 kostete eine Explosion im Hafen von Miami acht Besatzungsmitglieder das Leben. Eine größere Katastrophe konnte verhindert werden: Der Kapitän versammelte die Passagiere auf den Decks, Krankenwagen und Feuerwehr trafen innerhalb von Minuten ein. Doch für die France war der Vorfall, wie es ihr Kapitän diskret ausdrückt, der Todesstoß. Das Schiff wurde ausrangiert und nach Bremerhaven geschleppt, zur obligatorischen Zwischenstation transatlantischer Linien, wo die France regelmäßig in den Hapag-Lloyd-Werften trockengelegt wurde. Nun will die Star Cruises das Passagierschiff loswerden. Es mag eine Rarität sein - aber eine Rarität, die schlecht an die Bedürfnisse des Massentourismus angepasst ist. Die Leute heute wollen Balkone, keine Bullaugen. Die France steht zum Verkauf.

The first one who comes with the money will get her! - der Erste, der das Geld auf den Tisch legt, kriegt das Schiff. Kapitän Haakon Gangdal, ein 61 Jahre alter Norweger, schwört, bis zum bitteren Ende an Bord zu bleiben, zusammen mit der auf das Nötigste reduzierten Besatzung: 45 Mann, Filipinos zum größten Teil, die für die minimale Instandhaltung und Sicherheit sorgen.

Als die France noch auf den Weltmeeren kreuzte, kümmerten sich 920 Besatzungsmitglieder um das Wohlergehen von 2400 Passagieren. Jetzt lebt die ausgedünnte Mannschaft an einem düsteren Kai. Die Filipinos gehen nicht in die Stadt, man sieht sie weder in den Restaurants noch in den Diskotheken Bremerhavens. Ihre Wäsche wird vor Ort gewaschen, die Verpflegung an Bord geliefert, die Schiffskombüse serviert ausschließlich philippinische Gerichte. Als einziges Fenster zur Welt dient ein Satellitenfernseher. Allein der norwegische Feuerwehrmann dreht nach Dienstschluss mit seinem Fahrrad eine Runde über die Kais, um die Gegend zu sehen und für ein paar Stunden dem morbiden Schiff zu entkommen. Alle anderen schlagen an Bord die Zeit tot.

Wie Schatten huschen die stillen Besatzungsmitglieder über die verlassenen Promenadendecks, die Champs-Elysées und Vèrne Avenue heißen. Seit Monaten währt dieser absurde Zustand. Niemand hat sich die Mühe gemacht, die Schonbezüge von den Tischen zu entfernen, auf denen die Besatzung viermal am Tag ihre Mahlzeiten einnimmt. Drei kleine Elektroheizungen verbreiten trockene Luft, die nicht wärmt. In der Sportbar spielen weiß gekleidete Köche im blauen Schein einer Neonröhre Billard. Niemand an Bord weiß, wie lange diese erzwungene Isolation noch andauern soll.