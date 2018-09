Johannes Hürter/Hans Woller (Hrsg.):

Hans Rothfels und die deutsche Zeitgeschichte

R. Oldenbourg Verlag, München 2005 - 209 S., 24,80 e

Mitte Juli 2003 fand im Münchner Institut für Zeitgeschichte eine Tagung statt über den berühmten Tübinger Historiker Hans Rothfels, einen der Begründer der Zeitgeschichtsforschung in der Bundesrepublik. Insbesondere ging es um die Frage, inwieweit sich der nationalkonservative Gelehrte, der wegen seiner jüdischen Herkunft 1934 von seinem Königsberger Lehrstuhl vertrieben worden war und später in die USA emigrierte, vor 1933 dem Nationalsozialismus angenähert hatte (ZEIT Nr. 31/03). Die Tagungsbeiträge liegen nun in überarbeiteter Fassung vor, sodass sich jeder Interessierte ein Bild machen kann.

Lydia Gawrilowa:

Ein kleines Flämmchen

Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2005 - 316 S., 19,- e