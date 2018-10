Manche sagen, es komme auf die Stars an. Andere meinen, die Mannschaft sei der Star. Ein Trainer hat mal behauptet, der Trainer sei der Star. Dann wurde er entlassen. In Wirklichkeit ist das Stadion der Star. Seit überall diese intensiven Arenen gebaut werden, sieht es aus, als kämen die Zuschauer zur Not auch ohne Fußball aus. So war es auch letzten Samstag in der Arena AufSchalke. Die Stimmung war prächtig, die Zuschauer berstend gut drauf, nichts konnte schief gehen. Es ging aber schief. Das ist das Problem mit diesen Stadien: Sie wirken ungeheuer stark, aber in beide Richtungen. Die Stimmung drückt das Team nach vorn – oder in die Knie. Am Samstag in die Knie. In den letzten Minuten konnte man sehen, wie die Schulden des Vereins sich verstärkt durch den Druck von der Tribüne schwer auf die Spieler legten. Da wäre es für die Schalker gut, wenn sie mal in einem offeneren Stadion spielen würden, einem mit Tartanbahn. In Berlin zum Beispiel. Beim Pokal-Endspiel.