Ist Freiheit wünschenswert? Wenn ja, wie viel? Muss die globale Wirtschaft besser reguliert werden? Wie verhindert man, dass Entwicklungsländer ihre Wissenselite an die reichen Staaten verlieren? Müssen Unternehmer und Investoren ihre Verantwortung stärker wahrnehmen? Während Parteien und Verbände in Deutschland über Heuschrecken diskutieren , suchen Wissenschaftler, führende Wirtschaftsleute, Politiker und vor allem zweihundert Studenten in St. Gallen nach neuen Antworten auf die Grundfragen moderner Ökonomie. Dort findet von Donnerstag bis Samstag das 35. Symposium des International Students' Committee (ISC) statt. Gedankensplitter einer Konferenz:



Lernen ohne Rückkehr

Niemand lebt gerne in Armut, wenn er es besser haben kann. Studenten und junge Wissenschaftler aus Entwicklungs- und Schwellenländern, die in Europa oder Amerika studieren, bilden da keine Ausnahme. Doch dass immer weniger von ihnen nicht mehr in ihre Heimatländer zurückkehren mögen, liegt weniger am Erfolg oder Misserfolg der Industrialisierung dort oder daran, ob Aussicht auf Sieg im Kampf gegen die Armut besteht. Hoffnungslos macht diese junge Elite vielmehr, dass sich in ihren Ländern immer öfter eine tiefe Resignation im Kampf gegen die auswuchernden Probleme breit macht. Also bleiben sie, wo sie sind, und verstärken den Trend zum brain drain .

Sheila Dickshit ist Ministerin der Kongress-Partei in der indischen Hauptstadt Neu-Dehli und hat große Mühe, ihre Studenten zu überzeugen, nach Indien zurückzukehren . Offensichtliche Erfolge wie der Kampf gegen Korruption erkennen die jungen Wissenschaftler zwar an. Doch die reichen als Grund für die Rückkehr anscheinend nicht aus. Dennoch spüren sie ständig einen Konflikt zwischen ihren patriotischen Gefühlen und rationalen Erkenntnissen, die sie an ausländischen Universitäten gelehrt bekommen.

Ähnlich ergeht es Asfa Asserate. Er kommt aus Äthiopien und sieht in der Bildung das entscheidende Mittel, mit dem in seiner Heimat der Durchbruch zum Wohlfahrtsland geschafft werden könnte. Alle diese Studenten nehmen ihre Ausbildung als Beitrag zum nationalen Wohlstand wahr. Sie wissen, dass ihre disziplinierte Einstellung Grundlage für materielles Glück im Ausland ist, doch gleichzeitig wünschen sie sich, dass die Armut in ihrem Heimatland bekämpft wird. Dabei steht jeder vor der persönlichen Entscheidung, wie sehr er sich für sein Heimatland einsetzt - und auf Erfolg im Ausland verzichtet. Den meisten Entwicklungsländern ist längst aus der Hand genommen, ob sie ihre wertvollste Ressource erhalten können.

Freiheit mit Gewalt durchsetzen?

Militärische Intervention zur Verteidigung von Freiheit und Sicherheit bleibt für den Westen die ultima ratio , sagt Nato-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer. In einer Welt, in der der Terrorismus zunimmt, in der immer wieder Totalitarismus Urstände feiert, in der Massenvernichtungswaffen in falsche Hände geraten können, müsse der Westen stark auftreten. Zwar sei der politische Weg stets vorzuziehen. Aber es gibt heute wieder Szenarien, in denen die Allianz ohne Umschweife Gewalt üben müsse, ist de Hoop Scheffer überzeugt. "Militärisches Eingreifen ist nicht immer die letzte Möglichkeit. Doch von Zeit zu Zeit ist es nötig, das Militär zu nutzen, um Freiheit wiederherzustellen. Die Nato wird aber immer ein Mandat der Vereinten Nationen anstreben." Der Allianz stellten sich neue Aufgaben: Wer die Meinungsfreiheit oder das Recht auf freie Selbstentfaltung gegen totalitäre Versuchungen verteidigen wolle, müsse aktiv daran arbeiten, andere von den eigenen Werten zu überzeugen. Militärische Friedensmissionen, das nation building sowie humanitäre Interventionen würden in Zukunft immer stärker die Agenda der Allianz prägen. De Hoop Scheffer ging auch auf die Situation in der sudanesischen Provinz Darfur ein: "Die internationale Gemeinschaft hat in Ruanda versagt. Nun blicken wir nach Darfur. 10.000 Menschen sterben dort jeden Monat. Eine humanitäre Intervention ist schwierig zu diskutieren, aber es ist nötig, dass die internationale Gemeinschaft diese Diskussion führt."