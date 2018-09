Eigentlich könnte dies ein Jubiläum sein: der 30. Deutsche Evangelische Kirchentag, der bis zum Sonntag in Hannover stattfindet. Aber eine fulminante Vorwegstimmung scheint nicht aufkommen zu wollen. Dafür gibt es einige Gründe.

Zum einen wird dieses Laientreffen, das sich in der Größenordnung von 100000 Teilnehmern einzupendeln scheint, von seinem Erfolg eingeholt – und überholt. Für die meisten Besucher bleibt dieser Riesenkongress immer noch ein echtes, zuweilen tief empfundenes Erlebnis. Aus der Beobachterperspektive aber muss man sagen: Vieles von dem, was einmal neu war am Kirchentag, wurde in den Gemeindealltag transportiert. Ja, der Kirchentag selber ist inzwischen strukturell und kulturell zur gepflegten Routine geworden.

Vor allem fehlen dem Kirchentag derzeit die Kontroversen und Konfrontationen, die sich ja nicht willkürlich erfinden lassen. Schon das Etikett "Laientreffen" ist teils überholt, teils irreführend. Überholt ist es bereits deshalb, weil es eine "böse" und stramme Amtskirche in der alten Form gar nicht mehr gibt. Inzwischen werden Präsidenten und Generalsekretäre des Kirchentages mit schönster Regelmäßigkeit in kirchenleitende Ämter gewählt – die Namen Christian Krause, Wolfgang Huber, Margot Käßmann, Friederike von Kirchbach belegen diesen langen Trend augenfällig. Irreführend ist dieses Etikett aber auch deshalb, weil der Laien-Kirchentag ohne die massive personelle wie finanzielle Unterstützung der "Amtskirchen" gar nicht recht stattfinden könnte. Das wurde auf geradezu lächerliche Weise deutlich, als der gegenwärtig amtierende Kirchentagspräsident Eckart Nagel über eine Abschaffung der Kirchensteuer spekulierte. Darüber mag man ja denken, wie man will. Aber wenn es dazu käme, wäre als Erstes der Kirchentag die Unterstützung der Landeskirchen los, ohne die er keine Massen-Messe des gegenwärtigen Protestantismus sein könnte. Was Wunder, dass Nagel seine Äußerung in einer höchst gewundenen Erklärung schleunigst wieder zurückziehen musste. Das war es aber schon fast an Aufsehen, was den Tagen in Hannover vorausging. Dass die Leitung des Kirchentages Michel Friedman sozusagen als Ethik-Experten auftreten lassen wollte, gefiel der gastgebenden Landesbischöfin Käßmann so wenig wie die prominente Rolle, die der Fernsehpastor Jürgen Fliege einnehmen soll. Befremdlich ist daran weniger die "Mediengeilheit" der Veranstalter als vielmehr die Neigung, sich auf Stars zu stützen, die gerade am Medienhimmel verglühen.

Gut, das mögen Nebenerscheinungen sein. Vielmehr dürfte dem Kirchentag wie dem Protestantismus überhaupt derzeit die Tatsache zu schaffen machen, dass der Wechsel in Rom und die Wahl eines Deutschen zum Papst (ausgerechnet jenes Joseph Ratzinger, an dessen amtlichen Verdikten sich der deutsche Protestantismus in den vergangenen Jahren immer wieder verärgert und ernergisch profilieren konnte), dass also die katholische Kirche fürs Erste das Medieninteresse massiv für sich beansprucht – und ermüdet hat.