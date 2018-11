Ich hoffe, die völlig verquaste Aufteilung der Seiten in der Ausgabe 23 ist ein einmaliger Ausrutscher. Die Glossen versemmeln jeweils irgendwo auf den vorletzten Seiten, die Kurzmeldungen (zum Beispiel bei der Wirtschaft) dito. Das Gedicht, sonst immer zügig mit einem Griff rausgefischt, finde ich erst nach endlosem Kampf mit den Seiten. Wo ist Herr Martenstein? Auch irgendwo versteckt. Das ist doch Mist. Großer Mist ist das. Ich bitte Sie inständig, bleiben Sie bei Ihrer bisherigen, bewährten Aufteilung und geben Sie jeder Sektion eine erste und letzte Seite, die auch wirklich Titel und Schluss sind!

THOMAS MÖBIUS, BERLIN

Lieber Herr Möbius, es tut uns leid! Natürlich sollte die ZEIT aussehen wie gewohnt. Doch leider sind einige Aufschlagseiten den Warnstreiks in der Druckindustrie zum Opfer gefallen (siehe ZEIT Nr. 24/05, Seite 34: Streiks bis zur WM?). Wenn die Drucker nicht zur Schicht erscheinen, übernehmen leitende Angestellte den für sie ungewohnten Job. Das Erscheinen der Zeitung ist dann nur gewährleistet, wenn die Druckmaschinen so einfach wie möglich eingerichtet werden. Eine Blattstruktur mit unterschiedlicher Seitenzahl für die jeweiligen Ressorts kann in diesem Fall nicht gedruckt werden. Wir hoffen sehr, dass die Streiksituation bald überwunden sein wird.

IRIS MAINKA, CHEFIN VOM DIENST - DZ