Weltweit leiden zwanzig Prozent aller Kinder unter Allergien. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation könnten schon im Jahre 2010 vierzig bis fünfzig Prozent der Weltbevölkerung an einer Allergie leiden. Auf der Liste der häufigsten Erkrankungen stehen Allergien bereits heute an vierter Stelle - sie gelten als Epidemie des 21. Jahrhunderts. Eine Woche lang diskutieren Wissenschaftler aus aller Welt auf dem Münchner Welt-Allergie-Kongress den Stand der Forschung.

Sie warnten beispielsweise davor, Heuschnupfen auf die leichte Schulter zu nehmen. Bis zu vierzig Prozent der Heuschnupfenpatienten entwickelten Asthma und so seien "die indirekten Kosten der Folgekrankheiten wesentlich höher als die direkten Behandlungskosten". Standard-Behandlung sei nach wie vor die regelmäßige Injektion von Allergenen unter die Haut. Ist eine Atemwegserkrankung erst einmal entstanden, könnte sie künftig mit einem antiviralen Mittel bekämpft werden, denn in fünfundachtzig Prozent aller Fälle, in denen sich das Asthma auf einmal verschlechtere, sei ein Schnupfenvirus schuld.

In Anbetracht neuer Behandlungsmöglichkeiten zeigten sich die Forscher zuversichtlich. Die Entwicklung von Medikamenten, die direkt gegen die Auslöserstoffe von Allergien wirkten, würden "eine neue Ära einläuten", sagte Ulrich Wahn, Präsident des Kongresses. Zudem gebe es neue Präventionsstrategien. So werde derzeit erforscht, wie Parasiten das Immunsystem beeinflussten und die Entwicklung von Allergien verhinderten . In Gegenden, wo viele Wurmerkrankungen aufträten, seien Allergien seltener. "Die Zukunft des Kampfes sind Impfstoffe", sagte Wahn.

In der Grundlagenforschung diskutieren die Fachleute genetische Ursachen von Allergien und Asthma sowie die Auslösung einer immunologischen Toleranz. So referierte der amerikanische Nobelpreisträger Professor Johann Deisenhofer über Mechanismen der Zellkommunikation bei Allergien. Auch der Zusammenhang von Umweltverschmutzung und Allergien ist ein Thema: Dieselruß und Sommersmog gelten nach neuesten Untersuchungen als Wegbereiter von Allergien. "Dieser Kongress wird Antworten auf viele Fragen geben - aber auch viele neue Fragen aufwerfen", sagte ein weiterer Präsident des Kongresses.

Wenn es jetzt in der Nase juckt: Kaffee trinken hilft, wurde auf dem Kongress das Ergebnis einer Studie zitiert - eine Dosis von zwei bis fünf Tassen über den Tag nicht nur gegen Darm- und Leberkrebs, Gallensteinen, Diabetes II und Karies, sondern auch präventiv gegen Allergien. Wie der Kaffee das schafft, wissen die Wissenschaftler jedoch noch nicht.