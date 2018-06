Inhalt Seite 1 — "Ich hatte eine perfekte Karriere" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über eine Viertelmillion Zuschauer erwiesen dem siebenfachen Rekordsieger Armstrong, der sich gestern vor Ullrich seinen einzigen Etappensieg gesichert hatte, zum Tour-Finale die Ehre. Der T-Mobile-Kapitän hingegen freute sich nach dem Défilée auf der regennassen Prachtavenue Champs-Elysées über seinen dritten Platz im Gesamtklassement 6:12 Minuten hinter Armstrong – dessen neue Bestleistung könnte Anspruch auf Ewigkeit haben.

Wegen der Sturzgefahr gingen die letzten sieben Runden der Strecke im Herzen von Paris nicht in die Wertung ein, und die Gesamtwertung stand schon 52 Kilometer vor der eigentlichen Zieldurchfahrt fest. Vor Paris waren bereits drei Armstrong-Helfer zu Fall gekommen, und ihr Chef konnte nur mit Mühe einen Sturz verhindern. Die 21. und letzte Etappe der 92. Tour de France gewann überraschend Alexander Winokurow, der seinen zweiten Tagessieg in diesem Jahr feierte. Er hatte sich kurz vor dem Ziel abgesetzt. Der Norweger Thor Hushovd sicherte sich das Grüne Trikot des Punktbesten, ohne einen Etappensieg zu landen.

Ivan Basso aus Italien (4:40 zurück) wurde auf Platz zwei im Gesamtklassement zum Kronprinzen des Texaners und scheint damit erster Anwärter auf die Armstrong-Nachfolge 2006. "Ivan ist der Favorit der kommenden Jahre," sagte der 33-jährige Frührentner Armstrong, der am Sonntag wie angekündigt seine einzigartige Karriere beendete. "Eine Ära geht zu Ende", sagte Tour-Direktor Jean-Marie Leblanc zum Armstrong-Abschied, den viele wegen der drückenden Dominanz herbeisehnten.

Jan Ullrich scheiterte zwar auch im fünften Versuch, Armstrong vom Thron zu stoßen, strahlte aber über das ganze Gesicht. "Nach meinen zwei Stürzen bin ich mit dem dritten Platz sehr zufrieden. Ich habe alles gegeben," sagte Ullrich, der den Rekordsieger beim Zeitfahren über 55,5 Kilometer in St. Etienne mit 23 Sekunden sehr nah auf den Pelz der Tageswertung gerückt war. Mit seiner starken Leistung im Kampf gegen die Uhr sicherte Ullrich nach Rang vier im Vorjahr sich diesmal wenigstens das Podium. Dort kam es bei der Siegerehrung zu einer herzlichen Umarmung mit Armstrong, der zuvor seine Kinder mit aufs Podest geholt hatte. "Er ist der Größte im Sport," sagte Ullrich.

Ullrich verdrängte den Dänen Mickael Rasmussen, der eine unglaubliche Pechsträhne hatte. Der Gewinner des Bergtrikots stürzte zwei Mal und erlitt drei Defekte. Im Ziel des anspruchsvollen Parcours, den Armstrong mit einem Stundenmittel von 46,4 zurücklegte, war Rasmussen von Rang drei auf Platz sieben im Gesamtklassement zurückgefallen und hatte von Ullrich 7:24 Minuten kassiert. In St. Etienne hatte Ullrich, wie die L'Équipe schrieb, "sein Gesicht gewahrt".

Für die Zukunft gab ihm der scheidende Armstrong, der sich auf der letzten Etappe von Corbeil-Essones nach Paris mit Handschlag von allen sportlichen Leitern in den Team-Fahrzeugen verabschiedete und während der Fahrt auch ein Gläschen Champagner nicht ausschlug, einen Tipp: "Ein bisschen weniger Gewicht und ein wenig mehr Form – dann könnte Jan noch mehr als einmal die Tour gewinnen." Ullrich dankte für den Ratschlag mit säuerlichem Lächeln und kündigte an: "Ich fahre noch so lange die Tour, bis ich sie noch einmal gewonnen habe."