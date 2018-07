Nach der Entscheidung des Bundespräsidenten blickt die Republik nach Karlsruhe. Traut sich das Bundesverfassungsgericht, den Zug doch noch zu stoppen, der schon seit Wochen auf eine vorgezogene Bundestagswahl zurollt? Wer glaubt, die Richter werden angesichts der einhelligen Entscheidung dreier Verfassungsorgane das Signal eingeschüchtert auf Grün stellen, sollte sich nicht zu sicher sein: Mut zu unbequemen Urteilen haben die acht Richter des Zweiten Senats bisher jedenfalls nicht vermissen lassen.Das hat der Senat erst in dieser Woche mit seinem Urteil zum Europäischen Haftbefehl wieder bewiesen. Das Gericht kassierte das Gesetz gleich komplett ein - und setzte damit Regierung und Parlament gehörig unter Druck. Dass sie sich durch eine Phalanx von Verfassungsorganen wenig beeindrucken lassen, hatten die Richter schon 2003 mit der Einstellung des NPD-Verbotsverfahrens bewiesen - die Anträge stammten von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung.Überhaupt hat sich die rot-grüne Regierung beim Zweiten Senat ein ums andere Mal eine Abfuhr geholt, etwa bei der Juniorprofessur und den Studiengebühren. Auch in eher formalen Fragen zeigte der Senat wenig Neigung, fragwürdige Tricks durchgehen zu lassen. Nach Brandenburgs gespaltener Abstimmung im Bundesrat brachten die Richter 2002 das Zuwanderungsgesetz zu Fall. Der rot-grüne Versuch, sich im Vermittlungsausschuss eine Mehrheit zu verschaffen, wurde 2004 gekippt. Auch mit dem Wunsch, sich mit der Vertrauensfrage auch den lästigen Visa-Ausschuss vom Hals zu schaffen, biss Rot-Grün in Karlsruhe auf Granit.Selbstverständlich lässt sich daraus nicht folgern, dass die Kette von Niederlagen nun um ein weiteres Glied verlängert wird, nicht nur, weil sich bei der Bundestagsauflösung völlig andere Verfassungsfragen stellen. Denn um die Neuwahl zu stoppen, müssen fünf von acht Richtern dagegen stimmen - eine Mehrheit, die in dem zuletzt häufig gespaltenen Senat nicht ganz einfach zu erreichen sein wird.Eine Schlüsselrolle dürfte dabei Udo Di Fabio spielen, der als Berichterstatter in dem Verfahren federführend ist. Der konservative, aber nicht parteinahe Hochschullehrer gilt als starker, wenngleich nicht unumstrittener Mann im Zweiten Senat. Mit seinen ebenfalls auf dem CDU-Ticket gewählten Kollegen Rudolf Mellinghoff und Hans-Joachim Jentsch bildet er häufig einen Block, etwa beim Kopftuchurteil, wo sie ein vehementes Minderheitsvotum formuliert hatten.Im übrigen Senat geht es munter durcheinander. Mit bisweilen scharfzüngig formulierten abweichenden Voten fiel immer wieder die Bielefelder Professorin Gertrude Lübbe-Wolff auf, gewählt auf Vorschlag der SPD, aber ein eigenständiger, kritischer Geist. An ihrer Seite finden sich manchmal die eher liberalen Kollegen Michael Gerhardt und Lerke Osterloh, mitunter aber auch der auf einer Unionsstelle sitzende Siegfried Broß, der sich im Senat als Mann ohne feste Allianzen profiliert hat. Dazwischen: Der Strafrechtsprofessor Winfried Hassemer, den Rot-Grün zum Vizepräsidenten gekürt hat - und der an einigen Niederlagen der Regierung maßgeblich beteiligt war.Aus der großen Frage "Wer mit wem?" lässt sich also keine Urteilsvorhersage basteln. Bleibt der Blick ins 83er-Urteil, mit dem das Gericht Helmut Kohls "unechte" Vertrauensfrage gebilligt hatte. Bundespräsident Horst Köhler hat sich eng an dessen Wortlaut gehalten: Der Präsident müsse die Lagebeurteilung des Kanzlers beachten, der keine dauerhafte Mehrheit für seine Politik sehe - "es sei denn, eine andere Einschätzung ist eindeutig vorzuziehen", sagte Köhler.Damit folgt er im Prinzip der damals vorgegebenen Linie. Allerdings: Hält man die Rechtfertigung des damaligen Präsidenten Karl Carstens für die Bundestagsauflösung neben Köhlers Rede, dann wird deutlich, dass die juristisch relevanten Argumente diesmal deutlich dünner ausgefallen sind.Zwar akzeptierten beide Staatsoberhäupter die Abweichler-These des Kanzlers. Bei Carstens war dies freilich nur ein Nebenargument; er stützte sich vor allem auf die Vorgeschichte der damaligen Vertrauensfrage. Kohl war erst kurz zuvor mit Hilfe der FDP durch ein konstruktives Misstrauensvotum an die Macht gekommen - allerdings von vornherein mit begrenztem Auftrag und dem festen Ziel, bald neu wählen zu lassen. "Das sind Tatsachen, an denen ich nicht vorübergehen kann", sagte Carstens damals.Letztlich wird Karlsruhe entscheiden müssen, wie das Machtgefüge zwischen den Verfassungsorganen austariert sein muss: Wer kontrolliert den Regierungs-Chef in der "Kanzlerdemokratie", vor deren weiterem Ausbau der Grünen-Abgeordnete Werner Schulz - er will in Karlsruhe klagen - am Freitag warnte? Sollte Karlsruhe den Eindruck haben, das Staatsoberhaupt habe sich in der "Stunde des Präsidenten" - in der er einmal echte Entscheidungsgewalt hat - zu vornehm zurückgehalten, könnten sie doch noch ihr Veto gegen die Neuwahl einlegen.