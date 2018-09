So ein Schwachsinn, ruft eine Seniorin über den Potsdamer Platz. Nicht zum Aushalten. Der High-Flyer genannte Fesselballon mit Sat.1-Logo, mit dem sie Berlin von oben sehen wollte, darf nie wieder starten. Begründung: Terrorgefahr. Es ist Montag, und das Flugverbot über Berlin Mitte ist in Kraft getreten, nachdem am 23. Juli ein Leichtflugzeug in der Nähe des Reichstags abgestürzt war. Das Verbot ist ein Grund, verzweifelt zu lachen, meint Stationsmanager Alexander Lempe. An dem Ballon hängt sein Job. Von wegen Terrorgefahr: Die Entfernung zum Regierungsviertel sei 750 Meter - der Radius, in dem der angeleinte Ballon sich bewegen kann, sehr klein. Wir sind nicht einmal eine Gefahr für die umliegenden Häuser. Für Sicherheit sei vierfach gesorgt: 1. Die Einlasskontrolle (Alle geben ihre Taschen ab). 2.

Das Schaukeln des Ballons (Für Scharfschützen ungeeignet). 3. Die Flughöhe (Da kann doch keiner fliehen). 4. Die wehrhafte Ballonführerin (Die guckt auch nicht einfach zu). Die Luft bleibe erst mal im Ballon, sagt Lempe. Er hoffe noch.