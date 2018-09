Es ist High Noon, als Pater Tony Redden mitten in der Wüste seinen Klapptisch aufstellt, zwei Flaschen Weihwasser und einen kleinen Jesus aus seiner Aktentasche holt und die Worte Gottes in die Hitze spricht. Pater Redden trägt Boots, Blue Jeans, Westernhut. Er liest aus dem Buch Exodus, Fliegen kleben ihm im Gesicht, der Schweiß rinnt über seine Stirn. Zwischen den Sätzen des Paters herrscht Totenstille. Das Schweigen des Outbacks. Jener Wüste im Inneren Australiens, deren Grenzen nirgends präzise definiert sind und von der die Ureinwohner sagen, dass sie in ihren Gedanken beginnt und auch dort erst endet.

Der Pater blickt auf die Viehtreiber und hält inne. Rundherum nichts als verbrannte Erde. Eine maßlos ausufernde Leere, in die man halb Europa hineinstopfen könnte. Steine, Sand und stehende Luft, bis zum Horizont und weit darüber hinaus. Die nächste Stadt, Adelaide, liegt 1000 Kilometer südlich.

Zum Abschluss stimmt der Pater noch ein Lied an. Ich bin ein Farmer. Ich bin ein freier Mann auf diesem Land. Ich wurde Australier. Der Gesang soll an die harten alten Zeiten erinnern. Soll die Rinder segnen und den stockmen Mut machen auf dem Weg durchs Unwegsame. Wie vor über 150 Jahren, als sich die ersten Viehtreiber durchs Outback wagten.

Nun lebt der Cattle Drive wieder auf. Im alten Stil werden Hunderte Rinder durch die Wüste getrieben, flankiert von 140 Pferden und Peitschen schwingenden drovers, den Cowboys von down under. Sechs Wochen schleppt sich der Nostalgie-Treck durchs Outback, von Birdsville bis nach Marree, obwohl moderne Viehtransporter die Strecke heute in einem Tag schaffen. Der Cattle Drive ist den frühen Siedlern gewidmet. Ein Tribut an die raue Vergangenheit des Fünften Kontinents.

Zieht in Frieden, auf dass ihr wohlbehalten ankommt, ruft Pater Redden noch, als die Herde losmarschiert. So ungefähr muss es gewesen sein, als sich die Männer einst mit ihren Tieren in die Wüste aufmachten, beladen mit Wasserkübeln, Wolldecken, Feuerholz und den Hoffnung spendenden Worten eines Predigers.

Ich schwinge mich auf mein Pferd, das Jug Head heißt, stecke zwei Wasserflaschen in die Satteltasche und reite nah an die Rinder heran. Ein riesiges, schnaufendes Knäuel aus braunem, weißem und schwarzem Fell. 600 Bullen, Kühe und Kälber, die über den berüchtigten Birdsville Track gen Süden gescheucht werden. Die drovers schreien auf die Rinder ein, Peitschen knallen, die Luft ist so trocken, als würde sie gleich zerbröckeln. Das Vieh und die Pferde schieben sich durch seichte Dünen und bald über ockerfarbenes, flaches Land. Dumpf tönt es, als die 3000 Hufe stoisch über den harten, aufgeplatzten Boden trampeln. Die Sonne steht steil, es herrschen 35 Grad im Schatten, obwohl es keinen Schatten gibt. Es ist Herbst. Dies ist noch die kalte, die milde Jahreszeit.

Früher war der Viehtrieb knüppelharter Broterwerb. Im regenreichen Queensland im Norden fraßen sich die Rinder fett. Aber dann mussten sie in den Süden.

Dorthin, wo die Städte des Kontinents heranwuchsen, Adelaide, Melbourne, Sydney. Dorthin, wo Tausende hungriger Arbeitermägen nach Fleisch und Steaks gierten. Dorthin, wo man für sein Vieh Geld wie Heu bekam.

Das Problem: Zwischen dem Norden und dem Geld lag das Nichts. Das Outback, jene Öde, in der die Ureinwohner seit 40 000 Jahren überlebt hatten, in der Schlangen und Echsen krochen und in der man, wenn die Wasserstellen unterwegs versiegt waren, langsam von innen zu Tode trocknete. Die ersten Bullentreiber, die den Trip wagten, müssen Hasardeure gewesen sein. Verwegene Kerle, die den Aborigines mit Händen und Füßen ein wenig Wissen abrangen und dann mit ihren Herden aufbrachen. Sie waren gewarnt. Vor ihnen hatten schon einige der frühen Entdecker dran glauben müssen.