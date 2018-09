Die Debatte um die Frage, ob Türkenkinder dümmer sind, ist vom Erziehungswissenschaftler und FU-Präsidenten Lenzen in erschreckender Uminterpretation der auch von Ihnen zitierten Studie ausgelöst worden. Die Untersuchung von Tiedemann & Billmann-Macheda (Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 2004) bezieht sich nämlich ausdrücklich, auch entgegen Ihrer Darstellung, überhaupt nicht auf türkische Kinder, sondern auf Migrantenkinder. Diese werden in der Hannoverschen Studie als Schüler mit ausländischem Pass, also abweichend vom Verfahren bei Pisa (ein Elternteil im Ausland geboren) oder in anderen Studien (nichtdeutsche Familiensprache), definiert. Damit wird nur ein Teil und möglicherweise ein schulleistungsschwächerer Teil aller Schüler mit Migrationshintergrund erfasst, da die eingebürgerten Familien sich ja ganz offenkundig integrieren wollen, auch sprachlich.

Warum Präsident Lenzen von (ausländischen) Migrantenkindern auf Türken kommt und warum auch Tiedemann im ZEIT-Interview dies nicht klarstellt, ist unverständlich. Dass Vertreter der türkischen Vereine hier Rassismus unterstellen, ist zumindest verstehbar.

PROF. ULF PREUSS-LAUSITZ, BERLIN