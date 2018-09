Inhalt Seite 1 — Sie fühlte sich im Zentrum aller Dinge wie ein "klangvolles Echo" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Früh hatte sie gelernt, sich als etwas Besonderes zu betrachten. "Wir stehen außerhalb der Klassen", pflegte ihre Mutter zu sagen. Nicht auf Geld komme es an, sondern auf Tugend und Kultur. Dem Vater, eher Lebemann als Jurist, genügten der Name und ein Gefühl von Überlegenheit, um sich als Mitglied der gesellschaftlichen Elite zu fühlen. In aristokratischer Verachtung für die bürgerliche Arbeitsmoral hatte er ein Mädchen aus reicher Familie geheiratet, aber sein Schwiegervater machte Bankrott, bevor die Mitgift ausgezahlt werden konnte. Seine Theaterbesessenheit übertrug sich auf seine ältere Tochter. Allerdings litt sie darunter, stets in abgetragenen Kleidern herumlaufen zu müssen. Später wird immer wieder erstaunt vermerkt werden, wie viel Wert sie auf eine elegante Erscheinung legte. Aus dem einengenden Geldmangel und dem Gezänk der Erwachsenen floh sie in Bücher. Und entdeckte die Freude am Lernen. "Sie hat das Gehirn eines Mannes", meinte ihr Vater. Umso besser: Sie würde keine Mitgift haben und selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen. Um dem Elternhaus zu entkommen, setzte sie alles daran, so schnell wie möglich auf eigenen Beinen zu stehen. Mit einundzwanzig war sie die jüngste Lehramtsanwärterin des Landes.

Im Jahr davor war es zu der Begegnung gekommen, die ihr Leben bestimmen sollte. Zum ersten Rendezvous war sie allerdings gar nicht erschienen, stattdessen hatte sie ihre Schwester geschickt. "Woran soll ich ihn denn erkennen?", fragte die. "Er ist hässlich und trägt eine Brille." Von allen hässlichen Brillenträgern im Café war er auch noch der kleinste. Sein Selbstbewusstsein ließ jedoch nicht zu, derart abgewiesen zu werden. Systematisch betrieb er die Verbindung, die ein Leben lang hielt. Im ständigen gegenseitigen Austausch entwickelten sie ihre besondere Form, Leben und Arbeit ineinander über- und aufgehen zu lassen. Gemeinsam betrachteten sie sich als Mittelpunkt der Welt, die zu entschleiern ihre Mission sei. Sie stellten alles infrage; wichtigstes Kriterium war das unmittelbare, authentische Erleben. Als die Folgen der Weltpolitik über sie hereinbrachen, erkannte sie, dass nicht allein ihr Bewusstsein über ihr Leben bestimmte, und gab ihre selbst zentrierte Sicht auf. "Die Geschichte hat mich erfasst, um mich nie wieder loszulassen." Die Erkenntnis der gesellschaftlichen und kulturellen Bedingtheit des Einzelnen führte sie zu der Frage: "Inwieweit bin ich eine Frau, und in welchem Maße bin ich es nicht?" Ihr Versuch, darauf eine Antwort zu finden, löste eine Lawine von Heuchelei und unflätigen Beschimpfungen aus, das Werk kam auf den Index.

Ihr Sendungsbewusstsein aber war ungebrochen, in der analysierenden Beschreibung ihres Lebensumfeldes erkundete sie auch weiterhin die Möglichkeiten der Freiheit. Gemeinsam mit dem Gefährten war sie eine öffentliche Instanz geworden. Bei Auslandsreisen wurden sie hofiert wie Potentaten. In dem Alter, in dem andere sich zur Ruhe setzen, war ihre Zeit des Handelns gekommen: Sie wurde zur Leitfigur einer politischen Bewegung. Der Lauf der Welt hatte das eine Generation zuvor geschriebene Werk eingeholt. Und hatte sie damals noch voll Optimismus gedacht, die Welt mit Argumenten verändern zu können, so war sie jetzt überzeugt, auf Gewalt müsse mit Gewalt reagiert werden. Im Alter wurde sie immer ungeduldiger und radikaler. Sie beschrieb sich als eine Frau, "deren ganzes Leben vom Schreiben beherrscht wird". Im Urteil der Nachwelt aber wird ihr "Zwillingsgestirn" wohl Recht behalten: Sie selbst sei interessanter als ihre Figuren.

Wer war’s?

Wolfgang Müller

Auflösung aus Nr. 32: