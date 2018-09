Man hat in den Sommerferien immer die Wahl zwischen den viel zu heißen Gebieten und den viel zu regnerischen Gebieten. Ich sagte: "Man könnte doch eigentlich mal ein viel zu regnerisches Gebiet ausprobieren." Das war drei Tage vor Urlaubsbeginn. Von den regnerischen Gebieten war nur noch die Insel Föhr übrig.

Es gibt zu viel Hass auf der Welt. In gewisser Weise trage ich dazu bei. Ich hasse Stubenfliegen. Ich finde die eklig. Wenn sich auf mein Butterbrot eine Stubenfliege gesetzt hat, kann ich das gesamte Butterbrot nicht mehr essen. Vielleicht ist, als ich ein Baby war, eine lebende Stubenfliege in meine Windel oder in mein Fläschchen geraten. Das wäre dann ein Trauma. Oder nachts. Nachts setzen sich die Stubenfliegen immer wieder auf dieselbe Körperstelle. Wenn du sie wegscheuchst, kommen sie zurück und setzen sich wieder drauf. Da ist mir eine Stechmücke lieber. Die Stechmücke sticht, säuft sich voll, und dann gibt sie wenigstens Ruhe. Die Stechmücke hat ein klares Ziel. Die Fliege will einfach nur in Fläschchen und Windeln rummachen. Es gibt unter den unangenehmen Menschen meiner Ansicht nach ebenfalls den Stubenfliegen- und den Stechmückentyp, da ist mir der Stechmückentyp auch lieber. Bei solchen Vergleichen heißt es immer: menschenfeindlich. Wieso denn? Goethe hat es in Reineke Fuchs doch auch gemacht.

Föhr ist schön. Es hat mir nicht gefallen. Nur weil es zu viele Fliegen gab! Bin ich wahnsinnig? Vermutlich. Aber ich habe in diesem Jahr gemerkt, dass ich zur Erholung nur in Gegenden fahren kann, wo es extrem wenige Fliegen gibt. Die großen Städte. Die endlosen Salzwüsten. Oder reine Stechmückengegenden. Sümpfe zum Beispiel. Ich habe Kopfgeld ausgesetzt. Ich habe meinem Sohn zwei Cent für jede totgeschlagene Fliege gezahlt, damit ich in der Ferienwohnung in Ruhe ein Butterbrot essen konnte. Er hat den ganzen Tag gejagt. Aber es waren einfach zu viele. Ich habe eine Woche lang fast nichts gegessen. Äußerlich sehe ich besser aus, aber inwendig erstreckt sich in mir eine Salzwüste.

Am Strand gab es die wenigsten Fliegen. Der Föhrer Strand ist in Sektoren unterteilt, wie früher Berlin. Wir waren Sektor drei. Plötzlich sagten die Nachbarn: "In Sektor eins liegt Harald Schmidt." Sie sagten das zu anderen Leuten, die sie gar nicht kannten, diese anderen Leute sagten es ebenfalls den Nächsten weiter, bis die Nachricht den letzten Sektor erreicht hatte. Es war wie im Spiel Stille Post. Zehn Minuten später kam die nächste Nachricht durch, sie lautete: "Harald Schmidt wohnt in Süderende." Da bin ich aufgestanden und zum Sektor eins gegangen, obwohl man das eigentlich nicht macht. Harald Schmidt lag vor seinem Strandkorb im Sand und las. Er hatte das Buch so gefaltet, das man den Titel nicht erkennen konnte. Außerdem trug er eine Schirmkappe und hatte einen Windschutz aus Plastikfolie errichtet. Drei Tage später hieß es in der Zeitung: "Harald Schmidt bricht seinen Urlaub vorzeitig ab, weil er den Papst sehen möchte." In meinem Urlaub nimmt also die Stubenfliege exakt den geistigen Platz ein, den im Urlaub von Harald Schmidt Benedikt XVI. innehat. So vielfältig geht es in der westlichen Welt zu.