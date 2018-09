Bisher sah es so aus, als sei der Ausstieg aus dem Atomausstieg nur eine Frage des Wechsels von Rot-Grün zu einer unionsgeführten Bundesregierung. Immer wieder ließ Kanzlerkandidatin Angela Merkel wissen, dass sie im Falle ihrer Wahl die Laufzeiten der hiesigen Kernkraftwerke verlängern wolle.

Die Ankündigung Merkels könnte der Union unverhofft zum Bumerang geraten, denn längst streiten Juristen, ob die Reaktoren überhaupt länger als festgelegt am Netz bleiben können. Der Ausstieg ist faktisch nicht umkehrbar, heißt es in einem aktuellen Gutachten der Berliner Kanzlei Geulen & Klinger. Verantwortlich sei eine juristische Formulierung im Atomgesetz von 2002, derzufolge nach der Erzeugung einer bestimmten Menge Atomstroms automatisch die Genehmigung für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerkes erlischt. Um den Meiler länger am Netz zu lassen, müsste ein neues kompliziertes Genehmigungsverfahren angestrengt werden. Dagegen können Anwohner oder Kommunen mit großen Erfolgsaussichten klagen, sagt Anwalt Reiner Geulen.

Offenbar ist Merkel der juristische Fallstrick nicht unbekannt. Um ihn zu umgehen, hat sie sich Gerald Hennenhöfer ins Team geholt: Jenen Hennenhöfer, der bis 1998 unter der damaligen Umweltministerin Merkel der Atomaufsicht des Bundes vorstand, dann von Merkels Nachfolger Trittin in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde und später für den Energiekonzern E.on günstige Konditionen für den Ausstieg aus der Kernenergie aushandelte. Er habe zwar kein juristisches Mandat, sagt Hennenhöfer, richtig sei jedoch, dass Merkel ihn als ehemaligen Ministerialbeamten und Atomexperten in ihre energiepolitischen Planungen beratend einbezogen habe. Hennenhöfer glaubt an den Ausstieg aus dem Ausstieg. Die Union würde sich nicht exponieren, wenn sie keine Möglichkeit zur Betriebsverlängerung der Kernkraftwerke sehen würde, sagte er. Aus der Union wollte sich zu dieser Frage niemand äußern.