Wenn es eng wird, wird es ernst – in Dresden. Denn im dortigen Wahlkreis 160 ist kurz vor der Bundestagswahl die Direktkandidatin der NPD verstorben. Folglich muss ein Ersatzbewerber aufgestellt werden (Franz Schönhuber wird es sein). Alle Stimmzettel müssen eingezogen und ersetzt werden. Folglich wird im Wahlkreis 160 erst zwei Wochen später gewählt. Welche Konsequenzen kann dies haben? Wie soll man damit umgehen – jetzt und künftig?

Wenn es eng wird, wird es ernst – aber nur dann! Sollten Union und FDP, was derzeit denkbar erscheint, am Wahlabend ungefähr so viele Mandate verbuchen wie SPD, Grüne und Linkspartei zusammen, sollte außerdem die Zweitstimmendifferenz zwischen den Lagern – auf die Republik gerechnet – sehr gering sein (ein paar tausend Stimmen), dann könnte die Regierungsbildung in der Tat vom Ergebnis im Wahlkreis 160 abhängen, das erst zwei Wochen später vorliegt. Vor allem aber könnte der "Nachwahlkampf" in Dresden die dortigen Wähler – in Kenntnis des vorläufigen Wahlergebnisses – zur "korrigierenden" Stimmabgabe motivieren. Nur darf man diesen potenziellen Effekt nicht übertreiben: Die Anhänger von Schwarz-Gelb würden eben erst recht für ihr, die Gegner erst recht für das andere Lager stimmen – halt nur etwas energischer als bisher. Statistisch dürften sich die gegenläufigen Tendenzen zum größten Teil kompensieren.

Was könnte und sollte man nun tun? Am 18. September die bundesweit abgegebenen Stimmen entweder nicht auszählen oder das vorläufige Wahlergebnis nicht bekannt geben? Abgesehen davon, dass das geltende Gesetz und die Wahlordnung, die mit Nachwahlen von jeher rechnen, eine solche freihändige Entscheidung nicht decken würden – man kann nicht das Votum der Republik erst einmal in den Panzerschrank legen. Jedenfalls müssten die Stimmen von Gesetzes wegen und aus praktischen Gründen sofort ausgezählt werden. Wie aber will man danach die Geheimhaltung sichern? Ohnedies würden die Demoskopen aufgrund der Wahlnachfragen (exit polls) sofort verkünden, wie die Wahl ausgegangen ist. Die Dresdener Wähler wären also so oder so im Bilde. Dann doch lieber gleich das Wahlergebnis…

Und für die Zukunft? Da mag man sich manches ausdenken. Nur ganz lässt sich das Problem nie aus der Welt schaffen. Selbst wenn künftig für jeden Direktkandidaten zugleich ein Ersatzbewerber benannt werden müsste: Sollte der Direktkandidat etwa zwei Tage vor der Wahl sterben, nachdem die Wahlzettel längst aus- und viele Briefwahlstimmen abgegeben wurden, müssten neue Stimmzettel für einen späteren Wahltermin her. Und nicht zu vergessen: Es kann auch dann, wenn alle Direktkandidaten den Wahltag lebend erreichen, "Wiederholungswahlen" in bestimmten Wahlbezirken geben, deren Notwendigkeit sogar erst nach der Bekanntgabe des amtlichen Wahlergebnisses ersichtlich wird – wegen Fehlern in der Wahlprozedur etwa. Auch dann stimmen die Bürger in diesen Bezirken in Kennntnis des übrigen Wahlergebnisses nochmals ab.

Am Ende bleibt es bei der schlichten Erkenntnis: So etwas kann vorkommen, wie es übrigens auch schon mehrmals vorgekommen ist. Und damit muss man leben, wie bisher.