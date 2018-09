Inhalt Seite 1 — Frisch vom Markt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dass es im schönen Land der Franken nicht nur um die berühmte Bratwurst geht und ums beliebte Bier, das sollen herbstliche Wild- und Weinwochen beweisen. Da wird mit Hirschkalbskeule in Wacholdersauce, selbstverständlich mit den Kartoffelklößen, gelockt, mit Wildschweinmedaillons in Cassis-Sauce und dem dazu passenden, typisch fränkischen Spätburgunder. 61 Gastwirte der Region Spessart-Main-Odenwald wollen die Urlauber überzeugen, wie köstlich Wild schmecken kann. Wer selbst mit Hand anlegen will, zwar nicht beim Jagen, so doch beim Kochen, der kann am 22. Oktober an einem Kurs teilnehmen, bei dem drei Gänge zubereitet werden. In vier Stunden sollen die Teilnehmer im Hotel Adler in Bürgstadt am Main von Chefkoch Norbert Bachmann lernen, wie man Wild nach fränkischem Rezept zubereitet. Und wer partout auf Reh und Hirsch verzichten will, für den gibt's viel Wein ohne Wild auf den im Herbst zahlreich stattfindenden Weinfesten.

Wild- und Weinwochen, 15. September bis 6. November, Auskunft: Tel.

06021/39 42 71, www.spessart-touristinfo.de. Wildkochkurs 60 Euro, Anmeldung unter Tel. 09371/978 80

Bevor in China Autos die Radfahrer aus dem Straßenbild verdrängen, können Sportliche sich dem Land noch einmal auf dem Radl nähern. Bei einer von China-Tours angebotenen 16-tägigen Rundreise werden Städte wie Peking, Xi'an, Guilin und Shanghai mit dem Flugzeug, der Bahn und dem Fahrrad angesteuert und besichtigt. In gemütlichem Tempo, so verspricht der Veranstalter, führt die Radtour etwa in Peking an der Kaiserstadt entlang und durch traditionelle Wohnviertel zur Einkaufsmeile Wangfujing mit ihren exklusiven Kaufhäusern. In der Umgebung des Städtchens Yangshuo hingegen radeln die Biker durch kleine Dörfer, vorbei an Reisfeldern und Karstkegelbergen.

Termin: 7. bis 22. Oktober. Preis inklusive Flügen, überwiegend Halbpension sowie Leihrad: von 2090 Euro an. Auskunft: China-Tours, Rehkoppel 7, 22119 Hamburg, Tel. 040/819 73 80, www.china-tours.de

Bequemeres Shoppen in Korea und überdies noch vorteilhafte Preise bei 270 000 Einrichtungen verspricht die Korea Travel Card. Die Karte wird mit einem Guthaben zwischen 100 000 bis 500 000 südkoreanischen Won (80 bis 400 Euro) aufgeladen, und dann zahlen ihre Besitzer zum Beispiel ermäßigte Eintrittspreise beim Besuch von Sehenswürdigkeiten und Museen, erhalten günstige Konditionen beim Einkaufsbummel, oder auch beim Übernachten können sie manchmal mit Rabatt rechnen. So kann man etwa beim Shoppen im Duty-free-Shop des Hotels Lotte die Karte zücken. Die Karte ist fünf Jahre lang gültig und am Flughafen bei der Einreise nach Korea sowie bei der Korea National Tourism Organization in Seoul erhältlich.

Koreanische Zentrale für Tourismus, Baselerstraße 35-37, 60329 Frankfurt am Main, Tel. 069/23 32 26, www.koreatravelcard.net, www.tour2korea.com