Es ist erstaunlich, was Schulforscher so alles herausfinden. Wie schön ist doch eine Hühnerintensivhaltung. Jedes Huhn bekommt das gleiche Futter, und man erwartet, streng nach Kosten - Nutzen - Bilanz, eine bestimmte Zahl gelegter Eier. Wenn man die Hühner anschließend befragt, wie es ihnen denn in ihrem Stall gefällt, hört man ein zustimmendes Gog, Gog. Ich habe über 40 Jahre in unterschiedlichsten Schulformen in der DDR von einer Zweiklassenschule auf dem Dorf bis hin zum Gymnasium gearbeitet und verschiedene Naturwissenschaften unterrichtet. Das wundersame Erlebnis, mit einer großen Klasse bessere Ergebnisse oder langfristig gleiche Ergebnisse zu erzielen, blieb mir leider verborgen. Die Eier einer Intensivhaltung mögen zwar von außen genauso aussehen wie die auf einem kleinen Hühnerhof, aber der Geschmack hängt weitestgehend auch von den Haltungsbedingungen ab.

DIETMAR SEELA, NORDHAUSEN

Es stimmt nicht, dass große Klassen in Deutschland 24 Schüler haben. An unserer Schule gab es schon lange keine so kleine Klasse mehr. Wenn wir eine Klasse groß nennen, dann sprechen wir von 34 Schülern. Vor allem aber beschäftigen sich die Studien ausschließlich mit den Mathematikkenntnissen der Schüler. Beim Lösen mathematischer Aufgaben ist die Klassengröße womöglich irrelevant, weil man vom Zuhören lernen kann. Beim Lesenlernen sieht es anders aus, denn es kommt sehr wohl darauf an, wie viel Vorlesezeit jeder einzelne Schüler hat und wie vielen schlecht lesenden Klassenkameraden er zuhören muss, bevor er selbst an die Reihe kommt. Bei den Fremdsprachen kommt es entscheidend auf die Sprechzeit jedes Einzelnen an, die sich auch nicht einfach in die Gruppenarbeit verlegen lässt, weil der Lehrer die sprachlichen Fehler eines jeden Schülers verbessern muss, wenn der denn etwas lernen soll.

BRIGITTE BLUMSCHEIN, LABERWEINTING

Herr Spiewak beweist, dass im Bildungsbereich immer noch nicht genug gespart wird: Klein allein ist noch nicht fein, größer ist viel besser. Mit (noch) größeren Klassen (mehr als 35 Schüler pro Klasse gab's schon früher) kann man auf die Hälfte der Lehrer verzichten. In zukünftigen Schulen sollten nur noch Hörsäle gebaut werden. In den schon bestehenden Schulen reicht es, Wände einzureißen, um die Räume zu vergrößern. Allerdings wäre da zu bedenken, dass in überfüllten Klassen die Heizkosten im Winter niedrig gehalten werden könnten, da die Körperwärme der 40 bis 60 Schüler schon für die nötigen Temperaturen sorgen würde.

BEATE ASHOLT, MÜNSTER