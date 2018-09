Sogar Reinhold Messner – der nun wirklich genug Berge gesehen hat – soll im Jahr 2004 in Begeisterung ausgebrochen sein, als ihm Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ihre unnatürlich bunten Bilder irdischer Höhenzüge präsentierten. Die Ansichten aus dem All, ihrer Falschfarben wegen von irritierender Schönheit, zeigen die Berge so, wie sie der Computer aus den Daten der Satelliten "Landsat-7", "Ikonos", "Quickbird" oder der Internationalen Raumstation "ISS" errechnet hat.

Das Bild vom 27. Oktober 2000 zeigt den beinahe runden Vulkankegel des Mount Egmont auf der Nordinsel Neuseelands. Vor etwa 10000 Jahren bildete der Berg seine perfekte Form und erreichte die heutige Höhe von 2518 Metern. Auf dem Gipfel befinden sich Schneefelder, aber keine Gletscher. Während die Spitze im Sommer häufig eisfrei ist, wird im Winter an den Hängen des Egmont Ski gefahren.

Im Buch Berge aus dem All (Frederking & Thaler) finden sich ungewöhnliche Aufnahmen bekannter Berge: Der Uluru in Australien, das Matterhorn, der Elbrus im Kaukasus. Eine Aufnahme zeigt die längste Gebirgskette der Erde, die Anden, nicht bloß in vertrautem Ausmaß, sondern mit der Steilküste, die Tausende von Metern in die Tiefe abfällt – zum Boden des Ozeans.