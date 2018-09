Sie starren mit weiten, leeren Augen auf den Ozean, mit steinernem Blick, ihre meterlangen Ohren sind aufgestellt, als wollten sie dem fernen Sang der Sirenen lauschen. Die Moai der Osterinseln, ganz Kopf, kaum Körper - gigantische Statuen, aufgerichtet von einem untergegangen Volk für unbekannte Götter. Aus schwebenden Resonanzen steigen Girlanden auf, sirrendes Wispern, das sich zum Triller verdichtet, aus einem Klavierklang, weit wie das Meer: Moai, ein Stück aus Marco Stroppas Sammlung Miniature estrose. Er will aber die Standbilder nicht musikalisch illustrieren, sondern den Eindruck seines Schocks angesichts der rätselhaften, von europäischen Kolonialisten zerstörten Kultur schildern.

Zehn Jahre schrieb der italienische Komponist - 1959 in Verona geboren - an dem Libro Primo, dem ersten Buch seiner Sammlung, ein zweites Buch soll folgen. Das Auffälligste an Stroppas Klavierbehandlung ist, dass jedes Stück anders registriert wird. Der Pianist fixiert vor dem Spiel ein bis zwei Dutzend Töne (durch das Dritte Pedal), die mitschwingen und den Akkorden und Figuren durch ihre Resonanz farbige Schatten verleihen. Der Pianist Florian Hoelscher war Schüler von Pierre-Laurent Aimard und verfügt über dessen reiche Palette an Anschlagsnuancen, um die sinnlich-subtilen Klänge Stroppas hervorzuzaubern.

Schon jetzt dauern die sieben Stücke eine Stunde lang, und mit Miniatur ist weniger die kleine Form als das ausgemalten, meist übergroße Initial mittelalterlicher Bücher gemeint. Stroppas Sphäre ist labyrinthisch und rätselhaft-fantastisch verwinkelt wie die Italo Calvinos. Ein Gedanke führt zu drei anderen gleichzeitig. Da ist etwa die Innige Cavatina, zu der die Cavatine aus Beethovens Streichquartett op. 130 Modell stand. Es ist aber kein schnödes Zitat, sondern Stroppa verschiebt die Melodietöne in andere Oktaven, wirft Nebel um sie, umkleidet sie mit zart gestaffelten Mixturklängen, es fällt ihm nicht schwer, die Spielanweisung Beklemmt, die so überraschend bei Beethoven auftritt, zu vermitteln. Das Titelattribut estrose, sprachlich kaum zu übersetzen (eine Mischung aus bizarr, raffiniert, überraschend), wird klanglich ohne weiteres hörbar.

Marco Stroppa: Miniature estrose - Libro Primo (1991- 001)

Florian Hoelscher (Klavier), (Stradivarius STR 33713, Vertrieb: Harmonia Mundi)