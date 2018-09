Inhalt Seite 1 — Frisch vom Markt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit Almabtrieben, Bauernmärkten und Volksmusik wird im Salzburger Land der Bauernherbst unter dem Motto Holz und Heu gefeiert. Über 2000 Veranstaltungen in 80 Orten zeigen, was auf dem Land so los ist.

Beispielsweise steht in Fuschl am See auf dem Bambichlhof der Traktor für Ausfahrten bereit, und für Kinder gibt es eine Bastelstunde mit Heu. Zupacken und mitmachen können die Gäste auf der Kalchkendlalm in Rauris beim Brotbacken und Butterrühren, wenn die Bäuerin vom Leben im Gebirge erzählt.

Was die Ernte eingebracht hat, zeigen auch die Bauernherbst-Wirte auf ihrer Speisekarte. Angeboten werden g'schmackige Spezialitäten aus der Region wie Kasnock'n im Pfandl und Vogelbeer-Schnaps.

Bis zum 26. Oktober. Auskunft: SalzburgerLand Tourismus, Wiener Bundesstraße 23, A-5300 Hallwang, Tel. 0043-662/66 88 44, www.salzburgerland.com, www.bauernherbst.com

Kreuz und quer durch Europa reisen, ohne ein Hotelzimmer zu buchen? Ein Angebot des DB-NachtZugs und EuroNights im Oktober macht es möglich: Eine Woche lang mit dem Nachtzug jeden Morgen in einer anderen Stadt in Europa aufwachen. Metropolen wie Kopenhagen, Warschau und Mailand sind darunter. Für die Sehenswürdigkeiten der Städte haben die Globetrotter jeweils den ganzen Tag Zeit, bevor die Fahrt abends zur nächsten Station weitergeht. In Hamburg zum Beispiel fährt der Zug spätabends in Richtung Frankreich und kommt um 9.14 Uhr in Paris an. Bis zur Weiterfahrt nach München um 22.55 Uhr können alle Shoppingwünsche erfüllt und alle Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm besichtigt werden. Vier Routen stehen für diesen Europatrip zur Auswahl - so von Berlin über Paris und München nach Mailand, weiter nach Köln über Warschau sowie Brüssel und dann zurück nach Berlin.

7-TageNacht-Angebot vom 1. bis zum 31. Oktober ab Berlin, Hamburg, Köln und München. Ein Platz im Liegewagenabteil kostet bei 5 Personen-Belegung 199 Euro, im Schlafwagenabteil bei maximal 3 Personen inklusive Frühstück 399 Euro. Buchung nur telefonisch DB AutoZug, Tel. 06102/80 05 75, www.nachtzugreise.de

Wer auch in der dunkleren Jahreszeit auf Sonne und Strand nicht verzichten will, kann mit Swiss International Air Lines günstig in wärmere Regionen fliegen. So ist der Trip nach Bangkok ab 535 Euro zu haben, der Hollywood-Fan zahlt für den Flug nach Los Angeles ab 552 Euro, und Boston kann für mindestens 426 Euro erreicht werden. Geflogen wird etwa von Hamburg, Düsseldorf und München über Basel und Zürich zu insgesamt elf Zielen, darunter Windhuk, Kapstadt und Tokyo. Der Ticketverkauf geht noch bis zum 16.