Matthias Schmidt:

Albert Speer

Das Ende eines Mythos - Ein Buch der NETZEITUNG, Berlin 2005 - 272 S., 11,80 e

Im Jahr 1982 veröffentlichte ein junger Berliner Doktorand, Matthias Schmidt, ein Buch, das für Aufsehen sorgte. Denn darin attackierte er die Legende, die Hitlers Baumeister Albert Speer, unter tatkräftiger Assistenz des Verlegers Wolf Jobst Siedler und des Publizisten Joachim C. Fest, von sich selber in die Welt gesetzt hatte. Schmidt wies nach, dass Speers Behörde bei der Vertreibung der Berliner Juden aus ihren Wohnungen - eine Vorstufe ihrer anschließenden Deportation - eine treibende Rolle gespielt hatte. Die Forschung hat diesen Befund mittlerweile bestätigt und noch viele weitere Speer schwer belastende Dokumente ausgegraben. Nun liegt das längst vergriffene Werk in einer Neuausgabe, ergänzt um ein aktualisiertes Vorwort des Autors, wieder vor.

Daniela Weiland:

Otto Glagau und Der Kulturkämpfer

Zur Entstehung des modernen Antisemitismus im frühen Kaiserreich - Metropol Verlag 2004 - 239 S., 19,- e