In keinem Krieg spielten Bilder von Digitalkameras, Videos und das Internet eine so wichtige Rolle wie im Irak-Krieg, der - im Gegensatz zur propagandistischen Parole von der erfüllten Mission (George W. Bush) - keineswegs beendet ist. Das Buch des an der Universität Flensburg lehrenden Historikers Gerhard Paul über den Bilderkrieg dokumentiert akribisch die einzelnen Stufen der visuellen Eskalation auf einer ausgesprochen breiten Materialbasis. Dazu zählen viele in- und ausländische Zeitungen ebenso wie eine große Zahl von Internet-Seiten. Damit wird dem kritischen Beobachter die Möglichkeit gegeben, den Schein der Bilder reflexiv zu durchdringen und die dahinter liegenden komplexen Realitäten und Zusammenhänge zu rekonstruieren.

Anders als im britischen Falkland-Krieg (1982), der praktisch unter Ausschluss freier Medien und unter strenger Zensur stattfand, entschloss sich das Pentagon seit dem ersten Golfkrieg von 1991 zur Akkreditierung williger Journalisten, was Paul zutreffend als Übergang vom Zeitalter der Zensur in jenes der Desinformation durch Überthematisierung bezeichnet. Die Medien wurden nun mit einer Flut von Bildern vom blitzsauberen High-Tech-Krieg überschwemmt. Blut und Opfer blieben unsichtbar. Für den jüngsten Golfkrieg ließ das Pentagon ein Bild-Management (perception management) entwerfen, denn mit der technologischen Entwicklung und der Etablierung konkurrierender Medien wie dem arabischen Sender al-Dschasira musste man sich auf eine neue Situation einstellen.

Zunächst wurde die amerikanische Bevölkerung auf Krieg eingestimmt. Bereits im Oktober 2002 glaubten 79 Prozent der US-Bürger, Saddam Hussein besitze Massenvernichtungswaffen und habe seine Hände im Spiel gehabt bei den Attentaten vom 11. September. Den Höhepunkt der Kampagne bildete der Auftritt von Colin Powell vor dem Sicherheitsrat am 5. Februar 2003, den der ehemalige Außenminister inzwischen selbst als einen Schandfleck seiner Laufbahn bezeichnet.

Spekulationen über den Enthauptungsschlag, den Blitzkrieg und eine ominöse E-Bombe von gewaltiger Kraft begleiteten den Kriegsbeginn und untermalten die nichtssagenden Frontberichte der eingebetteten Journalisten.

Der Lynchmord an vier Amerikanern sowie brutale Videos von Exekutionen gelangten über arabische TV-Sender und das Internet ebenso blitzschnell in den weltweiten Medienmarkt wie die mediengerechte Präsentation der getöteten Söhne Saddam Husseins und dessen theatralische Verhaftung in einem Erdloch.

Bilder und Videos beider Seiten wurden nun systematisch als publizistische Waffen eingesetzt. Wie ambivalent dieser Krieg der Bilder ist, erwies sich, als die Folterfotos aus dem Gefängnis von Abu Ghraib bekannt wurden.

Führende US-Medien wie die New York Times übten danach Kritik an der eigenen, patriotisch verblendeten Berichterstattung.