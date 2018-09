Prinzessin Eierkuchen wird in der armseligen Hütte des alten Balthasar geboren, aus einem Ei, das er im Abfall gefunden hat. Ohne lang zu überlegen, ernennt sie ihn zu ihrem Papa, krönt ihn sogleich zum König, will aber in einem Schloss wohnen. Also machen sie sich auf die Suche nach einem respektableren Zuhause und nehmen unterwegs andere zu kurz Gekommene als ihren Hofstaat auf. Klar, dass sie am Ende kein Schloss finden, sondern wie Janoschs Tiger und Bär wieder in ihrer alten Hütte landen. Der aufregende Weg war wichtiger als das langweilige Ziel.

Es sind bekannte Elemente, märchenhafte, biblische, literarische, aus denen Franz Zauleck seine Geschichte baut. Aber wie fein sind sie zu einem runden Ganzen gewoben. Und wie vielschichtig und doch selbstverständlich collagiert er Text und Bild. Da grüßt das Fantastische mit der Prinzessin aus dem Ei und einem grünen Kaninchen, das aus den sorgsam aufgeschriebenen Gedanken der Umherirrenden entspringt. Da ist viel Nonsens mit dem Pinguin in der Gestalt eines großnasigen Männchens, das wiederum ein Taxifahrer für einen Raben hält. Und da ist die Schloss Tomb O La, bei der unter Nummer 3790 das ersehnte Schloss gewonnen werden soll.

Franz Zauleck, geboren 1950 in Berlin, verwebt aber auch Sozialkritik in die humorvolle Geschichte, erzählt von märchenhafter Solidarität am unteren Ende der Gesellschaft: vom verarmten Balthasar, der Zeitung und Essen aus dem Abfall zusammensucht und seinen einzigen Schal zerschneidet, damit die Prinzessin nicht friert, vom blinden Bettelhund oder der Altstoff sammelnden Katze. Alle haben sie Flicken an den Kleidern, alle sind sie hungrig, alle klagen über kalte Füße. Aber Kinder müssen das gar nicht so auffassen, denn wie eine Decke legt sich Freundschaft über die Armut, die alle fünf verbindet, und die (gott-)väterliche Geborgenheit, die vom rührenden alten Balthasar ausgeht. Welches Kind möchte sich da nicht ins Schlussbild kuscheln?

Mit Prinzessin Eierkuchen hat Franz Zauleck, der seinem Stil seit Jahrzehnten treu geblieben ist, der zugleich modern und altbekannt anmutet – und von der Kritik viel zu wenig beachtet wird –, ein wunderbares, schlicht-schönes Buch geschaffen, das vom Herbst bis zum Frühjahr für warme Füße sorgen wird. Bruno Blume