Stefan Lindemann, Eiskunstläufer

Ich ziehe immer den rechten Schlittschuh zuerst an. Kurz vor einem Auftritt ist dieses Ritual enorm wichtig für mich. Wenn ich merke, dass ich zuerst in den linken schlüpfe, steige ich noch mal raus und fange wieder mit dem rechten an. Außerdem wünsche ich mir immer, bei Wettkämpfen möglichst weit hinten zu laufen, zu den letzten Startnummern zu gehören. Es gilt die Regel: Wer hinten läuft, ist am Ende vorne mit dabei. Leider geht das nicht immer in Erfüllung. Bei der letzten Europameisterschaft durfte ich die Kür als Letzter laufen. Direkt vor mir lief der absolute Favorit, Evgeni Plushenko aus Russland. Ich habe mir seinen Lauf gar nicht angesehen. Aber die Stimmung habe ich natürlich mitbekommen, gehört, wie das Publikum tobte. Es war sehr schwierig für mich, unmittelbar nach Plushenko, der an diesem Abend Europameister wurde, rauszugehen und trotzdem das Beste zu geben. In solchen Momenten ist es wahnsinnig schwer, die Leute wieder auf meine Seite zu bekommen. Schon vor dem Wettkampf gibt es eine Situation, die mich psychologisch sehr unter Druck setzt: das Einlaufen vor Publikum. Jeweils sechs Läufer gehen unmittelbar vor Wettkampfbeginn für sechs Minuten aufs Eis. Da jubeln die Fans schon, schreien die Namen ihrer Lieblinge. Das gibt schon ein ganz gutes Gefühl für die Stimmung an diesem Abend. Das Publikum ist unheimlich wichtig. Ich laufe viel besser, wenn ich eine Verbindung zu den Zuschauern spüre und merke, dass die auch wegen mir gekommen sind. Die schönste Kür meines Lebens bin ich bei der Weltmeisterschaft in Dortmund 2004 gelaufen. Die Atmosphäre war unbeschreiblich. Ich wurde allein von der Stimmung in der Arena getragen. Ich lief wie von selbst, ohne auch nur einmal nachzudenken, welcher Schritt, welcher Sprung als Nächstes kommt. Alles war ganz leicht. Zwei Stunden hätte ich noch so weiterlaufen können. Erst als alles vorüber war, spürte ich, wie schwer meine Beine waren und wie viel Kraft mich diese Kür doch gekostet hatte. Die Sensation, am Ende Dritter geworden zu sein, hatte ich zu einem Bruchteil auch dem Publikum zu verdanken, denn die Preisrichter lassen sich in gewisser Weise schon von der Stimmung in der Arena beeinflussen.

Ein Wettkampftag kann sich sehr in die Länge ziehen. Wenn ich zu den letzten Läufern gehöre, bedeutet das, erst gegen 22 Uhr aufzutreten. Ich stehe auf, gehe joggen, trainiere gut vierzig Minuten und versuche nach dem Mittagessen drei Stunden zu schlafen. Wenn der Wettkampf beginnt, schaue ich mir die ersten Läufer im Fernsehen an. Ich gehe nie direkt ins Stadion und erst eine Stunde vor meinem Auftritt in die Warm-up-Area. Dort versuche ich, so wenig wie möglich von meinen direkten Vorgängern mitzubekommen. Das ist eine Art Selbstschutz. Das Niveau der Wettkämpfe ist enorm hoch – nicht selten landen Läufer auf den vorderen Plätzen, von denen man zuvor noch nie etwas gehört hat. Ich versuche so wenig wie möglich über meinen eigenen Auftritt zu reden oder nachzudenken – auch wenn Trainerin und Choreograf versuchen, mich noch einmal auf die ein oder andere schwierige Stelle hinzuweisen. Aber ich verkrampfe nur, wenn ich mir unmittelbar vor dem Auftritt noch mal all meine Schwachstellen ins Gedächtnis rufe. Als Läufer habe ich sowieso ein anderes Gespür für meinen Auftritt als meine Trainerin. Ich brauche die konkrete Wettkampfsituation, um wirklich das Letzte aus mir herauszuholen. Deshalb bin ich im Training kurz vor den Wettkämpfen recht gelassen, wenn es mal nicht so gut läuft. Das gibt mir ein besseres Gefühl, als wenn ich in Topform bin, dann aber beim Auftritt leichtsinnig werde und Fehler mache. Diese Gelassenheit auf den Trainer zu übertragen ist nicht immer leicht und führt natürlich auch mal zu Streit. Natürlich kenne ich den Leistungsdruck, unter dem wir alle stehen, am besten, und der gilt natürlich indirekt auch für meine Trainerin und meinen Choreografen. Gerade in einer Saison wie dieser, wo von der Deutschen Meisterschaft bis zu Olympia alles möglich ist.

Janina Sachau, Schauspielerin

Premierenabend. Das Stück Einfach nur Erfolg ist eine Uraufführung. Ich spiele den Rockstar Courtney Brain. Und ich bin sehr aufgeregt. Also versuche ich, mich zu lockern und gleichzeitig zu konzentrieren – auf mich, den Augenblick und die folgende Szene. Ich mache mir noch einmal klar, worum es in der Szene geht, was ich spielen will. Der Einstieg in eine Szene ist ganz besonders wichtig. Der Rest ergibt sich dann fast von selbst. Innerlich wiederhole ich aufmunternde Wörter wie "Mut" und "Spaß". Dann leuchtet das Lichtzeichen auf: "Achtung". Noch einmal durchatmen, den Kopf frei machen. Das Licht erlischt. Es geht los. Jetzt gibt es kein Nachdenken mehr, nur noch den Augenblick, das Spielen.

Schon den ganzen Tag war ich so aufgeregt. Das ist, als sei man konstant auf einem höheren Energielevel. Kein Wunder: Wochenlang haben wir auf diesen Tag hingearbeitet, nun ist er da. Das Stück zum ersten Mal vor Publikum spielen. Irrationale Ängste wie "Was ist, wenn ich alles vergesse?" wechseln ab mit totaler Euphorie. Wobei ich trotzdem versuche, möglichst ruhig zu bleiben und mich abzulenken. Am Vormittag vor der Premiere kaufe ich meist die Premierengeschenke für die Kollegen und bastle kleine Dinge oder Karten, die etwas mit dem Stück zu tun haben. Diesmal waren es schwarze Postkarten mit einem Bild von Courtney Love als Kind. Sie zeigt darauf mit dem Daumen nach oben. An jede Karte habe ich ein kleines Tütchen getackert, mit Traubenzucker drin – der sollte aussehen wie Kokain, als Anspielung auf unser Stück. Das Basteln hat fast etwas Meditatives, gleichzeitig stimmt es auf die Rolle ein. Genauso wie spezielle Rituale, die sich zu jeder Rolle ergeben. Das kann ein bestimmtes Lied sein, das ich immer vorher höre, oder auch ein Käsebrötchen aus der Kantine. Bei diesem Stück ist es ein spezielles Parfum und dieses leckere Magnesium-Brausegetränk. Aber das kommt später. Erst muss ich mich nachmittags noch einmal hinlegen.

Wenn dann der Wecker klingelt, gibt’s erst einmal laute Musik und Kaffee. Den trinke ich vor einer Wand in meinem Wohnzimmer, an der ich assoziatives Material zu meiner aktuellen Rolle aufhänge. Bilder, Postkarten, Schlagworte, Collagen. Diesmal hängen dort herausgerissene Seiten aus einer Biografie von Courtney Love. Ich habe sie mit Büroklammern an einer Schnur festgemacht.