Lang, sehr lang scheint die Zeit zurück, da die Comedian Harmonists noch glücklich sangen: "Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn". Heute will niemand mehr ein Huhn sein beziehungsweise fürchtet sich jeder gerade davor, eines zu werden und die damit verbundene Grippe zu erben. Heute erst wird grausam klar, dass der schwerelose Charme des alten Couplets darin bestand, dass die Menschen sicher sein konnten, niemals eine Hühnerexistenz führen zu müssen. Damals war leicht vom Eierlegen träumen! Für uns Nachgeborene aber verbindet sich mit dem Hühnerbegriff nicht mehr zuvörderst das schmackhafte Gelege, sondern das schreckliche Gehuste, das heisere Gefieber jener Krankheit, die aus dem Chicken Sezuan Style ein Chicken Lethal Style werden ließ. Fluch über die höhnische Poesie chinesischer Speisekarten! Was wird aus den Acht Kostbarkeiten (Nr. 61) oder dem Glück für die ganze Familie (Nr. 74), wenn sich nur ein ungekochtes Hühnerkrallenfüßchen darunter befinden sollte? Nun, wir wissen leider allzu genau, was daraus werden würde: Pech für die ganze Familie. Oder: Acht Unglücksfälle. Übrigens werden auch die Autofahrer, als würden sie nicht schon von den Benzinpreisen schwer genug geprüft, die schöne Unbefangenheit verlieren, mit der sie einst das dümmlich zögernde Federvieh auf der Dorfstraße totfuhren. Vogelblut auf der Stoßstange? Ausgeschlossen. Niemand wird eine Ansteckung seiner Limousine riskieren wollen, weil niemand mehr weiß, ob nicht auch Autos als Zwischenwirte des fatalen Virus infrage kommen. Erst hustet und spuckt der Motor, dann hustet und spuckt der Fahrer. Wollen Sie sich etwa morgens in ein schwer fieberndes Auto setzen? Sie denken vielleicht, die Klimaanlage ist kaputt, aber in Wahrheit hat der Wagen die Hühnergrippe. Er rollt nicht mehr, er ruckt nur noch. Er scharrt mit den Reifen, er fächelt sich mit wild aufklappenden Vordertüren, als seien es Flügel, ein wenig Luft in den schon tödlich zugeschwollenen Vergaser. Und Sie? Wann werden Sie mit den Armen zu schlagen beginnen und auf den nächsten Baum respektive Bürotisch flattern? Nur um den jammernden Hymnus der nächsten Jahre anzustimmen, der da lauten wird: "Ich wollt’, ich wär’ kein Huhn"? Ach! Die Huhnwerdung der Menschheit hat in Wahrheit längst begonnen. Vor der Grippe ist schon die kopflose Panik gekommen.