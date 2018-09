Inhalt Seite 1 — Gans frei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bringen Sie Ihre Kinder mit, das ist ein Erlebnis!", hatte Jürgen Klingenhoff am Telefon gesagt: 4000 Gänse auf der Wiese unter freiem Himmel – wann sieht man schon so was, zumal seit dem vergangenen Sonnabend, da bundesweit alles Geflügel eingesperrt ist? BILD

Von seinem idyllisch gelegenen Gehöft in Husby-Markerup bei Flensburg sind es anderthalb Minuten bis zur sanft gewellten Koppel. Der größte Gänsezüchter Schleswig-Holsteins schiebt das Gatter auf, steigt über den Elektrozaun, watet durch grünen Kotmatsch und ruft seine Tiere. "Kommt! Kommt! Kommt!" Und sie kommen. Schnatternd, zeternd, flügelschlagend rennen sie über Hunderte von Metern ihrem Bauern entgegen. Sie schlüpften in einer Juninacht und sahen ihn am nächsten Morgen. Seitdem ist er ihr Papa.

Der Züchter und seine Besucher hocken sich hin und sind bald von Gänsen umringt. Wie ein weißer Mahlstrom umkreisen sie die Menschen, bei jeder Umdrehung näher kommend, fauchend, die Hälse ausstreckend, bis sie nicht mehr widerstehen können und mit ihren Schnäbeln nach hingehaltenen Kinderfingern schnappen.

Manch ein Zeitungsleser möchte sich hier schon gleich die Hände waschen gehen. Kann man sich da nicht mit Vogelgrippe anstecken?

"Vogelgrippe!" Bauer Klingenhoff ist entrüstet. "Meine Gänse sind alle gesund! Gucken Sie, dieser Ganter da vorne, neun Kilo, was für ein prachtvolles Tier!" Doch derzeit spukt H5N1 als Virus durch alle Köpfe, und das Gespenst der Angst geht um, genährt noch von panikmachender Berichterstattung. Klingenhoff, den die Medien seit Tagen bestürmen, hat seine Konsequenz daraus gezogen: Privatsender kommen ihm nicht mehr auf den Hof, und als die Bild- Zeitung anruft, stellt seine Tochter gar nicht erst durch, sondern lehnt den Besuchswunsch gleich selbst ab. Man muss den Panikmachern ja nicht noch als Staffage dienen.

Die Erregung vieler Medien ist das eine, das Verwaltungshandeln das andere: Berlin ordnete Mitte vergangener Woche an, alles Federvieh vom Feld zu entfernen oder gegen äußere Einflüsse abzuschirmen. Der Anfang des ministeriellen Textes ist lesenswert: "Auf Grund des § 79a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 12, des § 79a Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 17b Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe b, § 79a Abs. 2 Nr. 4 in Verbindung mit den §§ 18, 19 Abs. 1, § 20 Abs. 1, § 21 Abs. 1, §§28 und 29, auch in Verbindung mit § 62, § 79 Abs. 2 Nr.5 in Verbindung mit § 73a Nr. 5 sowie des §79a Abs. 2 Nr.6 in Verbindung mit § 78 Nr. 1 Buchstabe a, jeweils in Verbindung mit § 79a Abs. 1 Satz 1 und § 79 Abs. 1a, des Tierseuchengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juni 2004 (BGBl.I S.1260),von denen § 79a Abs. 1 Satz 1 durch Artikel 2 § 3 Abs.5 des Gesetzes vom 1. September 2005 (BGBl.I S.2618) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft …" Im Schleswiger Kreisveterinäramt hatten sie das noch gar nicht entziffert,da legte Bauer Klingenhoff schon Widerspruch ein.

4000 Gänse einstallen? Wie soll das gehen, wenn man keinen Stall hat? Acht Hektar überdachen?Das sind mehr als fünf Fußballfelder! Oder – wie hier und da zu lesen war – Festzelte fürs Federvieh errichten? "Die haben doch einen an der Marmel!",sagt der Bauer. "Gänse gehören nicht in den Stall,das wäre Tierquälerei." Wenn sie nachts aufschrecken, würden sie in eine Ecke fliehen und sich gegenseitig totdrücken. Sie müssten rund um die Uhr Licht haben, damit sie die Wände sehen. Das wiederum ließe die jetzt 19 Wochen alten Tiere binnen kurzem geschlechtsreif werden. Die Ganter begännen zu treten, die Weibchen zu legen, und sie erreichten nicht mehr das für den Züchter profitable Backofengewicht. "Gänse brauchen eine Wiese und den lieben Gott " – so sieht es Klingenhoff..