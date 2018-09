So kann es einem Menschen ergehen, der die Heilige Schrift, das Neue Testament, über alles liebt. Oft denke ich an Rabbiner-Erzählungen, Bilder von Chagall, in denen ein Jude, die Thora fest umklammernd, durch Himmel und Hölle gehen muss. Ich wollte Priester werden und durfte es nicht, weil ich Positionen vertreten habe, die die katholische Kirche nicht hören wollte. Der Dekan der Münchner Fakultät riet mir, Klempner zu werden. Und traf damit meine Liebe ins Herz. So begann ein Weg, den nur Menschen verstehen, die ohne Wenn und Aber lieben. Hätte ich die formelle Mitgliedschaft in der katholischen Kirche bewahrt, ich hätte mein Leben nicht leben können, meiner Liebe nicht die Treue halten können. Nein, es gibt auch Männer, die zu sehr lieben.

Jeder, der einmal so etwas wie eine Doktorarbeit geschrieben hat, wird ahnen, was es bedeutet, wenn man am Ende hören muss: Sie bekommen zwar die beste Note, aber schreiben Sie bitte eine ganz andere Arbeit, eine katholischere.

Im Vorwort zu dieser völligen Neufassung habe ich dann gesagt, was ich davon hielt, nämlich gar nichts. Datiert habe ich diese Fassung auf den Aschermittwoch 1968, in der Hoffnung, die Kirche werde irgendwann ein Einsehen haben. Sie hatte es 1991 im Weltkatechismus. Auch die Kirche ist ihren dramatischen Weg gegangen zwischen 1967 und 1991. Das Verhältnis zum Judentum war anders geworden, und Paragraf 1968 des Weltkatechismus kann meine These nur bestätigen.Inzwischen hat sich auch Kardinal Scheffczyck, der letzte Überlebende der damaligen Fakultät, persönlich bei mir entschuldigt.

Zwischen 1967 und 1991 war ich heimatlos geworden. Ich hätte buchstäblich verhungern können oder meine Liebe aufgeben oder ein schützendes Dach aufsuchen können. Das Erste wollte ich nicht, das Zweite konnte ich nicht, das schützende Dach waren die protestantischen Fakultäten in Leiden und Heidelberg.

Die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche zu beantragen war schmerzlich.

Denn wer Priester werden will, liebt seine Kirche, auch wenn sie ihn misshandelt. Aber für einen Katholiken, dem sein Glaube zur zweiten Natur geworden ist, ist Evangelisches nichts wirklich Fremdes - Evangelischen geht es da vielleicht oft anders. Die katholische Kirche erscheint als eine eigene Welt, als fremd, exotisch, unverständlich. Die gemeinsame Taufe, dass ich evangeliumsgemäß lehren kann und der Wunsch, die Liebe zur Schrift weiterzugeben, trösten mich in der evangelischen Kirche. Und andererseits: Das kannte man auch früher schon, dass Menschen in ihrem Herzen und in ihrer Spiritualität katholisch waren und doch nicht formelles Mitglied der katholischen Kirche. Man nannte das Begierdetaufe. In diese Art Zustand bin ich zurückgestuft worden.

Wenn fromme Laien meinen, mich über den katholischen Glauben belehren zu müssen oder wenn Stadtpfarrer ihren Schäfchen erklären, ich sei nicht katholisch, dann sind das neue Stiche ins Herz. Dann muss ich schreien: Nein, ich wollte immer katholisch sein, und ihr verweigert es mir aufs Neue. Ich nenne mich vielmehr mit Freuden katholisch, wenn es um Heimat, Herz und Spiritualität geht. Keine Schande, meine ich, solange evangelische Pastoren bei Jesuiten Spiritualität erlernen. Und ich konnte, auch um meiner geistlichen Identität willen, nie einen wirklichen Gegensatz sehen zur evangelischen Kirchenmitgliedschaft - alles andere wäre für mich provinziell, kleindeutsch und ein bisschen von gestern.